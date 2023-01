Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Con l’avvento del nuovo anno, una serie di buone notizie ha iniziato a fiorire nel mondo delle crypto. Con qualche settimana di anticipo rispetto all’imminente lancio della tanto decantata Big Eyes Coin, la meme coin ha già iniziato a colorarsi di verde. Questo porta l’ottimismo e l’euforia tanto necessari che sono mancati nell’anno precedente.

1. Il nuovo anno porta nuovi guadagni per Bitcoin ed Ethereum

Lunedì il valore di Bitcoin è aumentato nonostante il fallimento di un’altra società di criptovalute. I trader scommettono sul taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il che ha contribuito a una breve impennata del prezzo di Bitcoin che ha superato i 23.100 dollari. Questo segna un aumento di quasi il 39% dall’inizio di gennaio.

Allo stesso modo, anche Ether, la seconda moneta digitale per importanza, ha registrato un aumento significativo sabato, raggiungendo i 1.664,78 dollari per la prima volta dal 7 novembre 2022.

2. L’ottimismo prevale nel mondo delle crypto

Gli investitori sono ottimisti riguardo a un’inversione della stretta monetaria, che ha causato l’incertezza del mercato nel 2022. La Fed e altre banche centrali avevano iniziato a tagliare i tassi di interesse, causando un calo degli asset rischiosi come le azioni e i token digitali.

I titoli tecnologici quotati in borsa e le start-up sostenute da venture capital sono stati particolarmente colpiti, in quanto gli investitori hanno cercato opzioni più sicure come i contanti e le obbligazioni.

3. È il momento giusto per investire in criptovalute?

Le persone hanno i loro modi esclusivi di guardare alle procedure di mercato. Mentre alcuni si tirano indietro in presenza di un’elevata volatilità del mercato, altri trovano che sia proprio il tipo di opportunità che stavano aspettando da tempo. Tutto dipende da diversi fattori, alcuni dei quali sono illustrati di seguito.

a. Impennata costante di Bitcoin ed Ethereum

Poiché il valore di Bitcoin e di altre criptovalute è aumentato, alcuni investitori vi vedono un’opportunità per acquistare monete a un prezzo relativamente più basso e potenzialmente venderle a un prezzo più alto in futuro.

b. Aumento dell’accettazione globale delle criptovalute

Il crescente interesse e l’adozione delle criptovalute da parte delle istituzioni tradizionali, come le aziende e le istituzioni finanziarie, potrebbe indicare una crescente accettazione e una potenziale stabilità a lungo termine delle criptovalute.

Mentre Cina e India hanno una posizione rigida nei confronti del commercio di criptovalute, Paesi come il Giappone e la Corea del Sud hanno già legalizzato il commercio di criptovalute. Binance, il principale mercato delle crypto al mondo per volume di scambi, ha ottenuto l’approvazione preliminare da parte dell’Abu Dhabi Global Market (ADGM) per operare come broker-dealer di asset digitali nell’aprile dello scorso anno. Con l’aumento dell’accettazione a livello globale, le prospettive per le criptovalute sono più che mai rosee, in modo da ottenere guadagni significativi.

c. Un crescente interesse per la tecnologia blockchain

Il crescente interesse per la finanza decentralizzata (DeFi) e l’uso sempre più diffuso della tecnologia blockchain in vari settori, potrebbero portare a un aumento della domanda e del valore delle criptovalute.

La DeFi sta crescendo in popolarità perché consente servizi finanziari più accessibili, trasparenti e sicuri, nonché l’opportunità di ottenere rendimenti più elevati sugli investimenti. L’uso crescente della tecnologia blockchain in vari settori, come la gestione della catena di approvvigionamento e l’identità digitale, ha anche il potenziale per guidare la domanda di criptovalute.

Insieme, la crescita della DeFi e la crescente adozione della tecnologia blockchain in vari settori stanno creando un maggior numero di casi d’uso per le criptovalute e ne stimolano la domanda. Ciò può portare a un aumento del loro valore nei prossimi mesi e anni.

4. Big Eyes Coin offre un ampio margine di guadagno

In un contesto di rimbalzo globale del valore delle criptovalute, la maggior parte degli investitori opta per i top player come Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, il margine di profitto dei pezzi grossi raggiunge il tetto dopo un certo periodo. È qui che gli investitori cercano altre opzioni che permettano loro di ottenere un buon ritorno sui loro investimenti. Big Eyes Coin, nota anche come BIC, è spuntata come alternativa proprio al momento giusto.

Volete un valore extra? Salta su!

BIC è una criptovaluta relativamente nuova che si basa sulla rete Ethereum e ha già raccolto 18 milioni di dollari nella sua prevendita. Si tratta di una moneta basata sui meme che sta diventando matura per un lancio mondiale molto presto. La moneta ha caratteristiche uniche, come piani entusiasmanti, offerte interessanti e un portafoglio di beneficenza, che la distinguono da altre monete come quelle di Bitcoin e Binance Coin.

Big Eyes Coin sta generando molto scalpore con le sue nuove promozioni, come LAUNCHBIGEYES200 che offre agli acquirenti un bonus aggiuntivo del 200% sui loro token. Approfittate della promozione e godetevi l’enorme bonus del 200% sui vostri token oggi stesso.

Big Eyes Coin (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.