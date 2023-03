Crypto report di DappRadar: +520% per il settore gaming, Polygon domina la scena

Secondo il crypto report di DappRadar, il settore del gaming ha dominato il Q1 del 2022 ed a conquistare la blockchain di Polygon c’è il gioco Planet IX.

La tecnologia blockchain sta conquistando il mondo e il settore dei giochi non fa eccezione. Negli ultimi anni, i giochi basati su blockchain hanno guadagnato una notevole popolarità e, secondo un rapporto di DappRadar, questa tendenza è proseguita nel primo trimestre del 2022.

Il crypto report di DappRadar e Planet IX di Polygon

Il rapporto ha rilevato che il 78% di tutte le transazioni blockchain nel primo trimestre del 2022 erano legate ai giochi, il che rappresenta un aumento significativo del 520% rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, l’industria GameFi ha ricevuto circa 2,5 miliardi di dollari di finanziamenti di venture capital entro la fine dell’anno.

Uno dei principali sviluppatori di giochi in questo spazio è Nibiru Software, una società con sede in Svezia che si è fatta un nome con il suo gioco di punta, Planet IX.

Presto, è diventato il più grande gioco su Polygon.

Planet IX ha quasi 54.000 portafogli attivi settimanali, che rappresentano un aumento dell’8,7% con un tasso di fidelizzazione del 51,3%.

Planet IX è un gioco di strategia basato su NFT e ambientato in un metaverso fantascientifico.

L’ecosistema del gioco comprende oltre 400 milioni di NFT venduti, il che lo rende uno degli ecosistemi NFT più estesi nello spazio dei giochi blockchain.

I giocatori possono esplorare il vasto universo, estrarre risorse e combattere contro altri giocatori in questa esperienza di gioco coinvolgente.

Il successo di Planet IX testimonia la crescente popolarità dei giochi play-to-earn nello spazio blockchain.

Questi giochi offrono un’opportunità unica ai giocatori di guadagnare ricompense reali impegnandosi nelle economie del gioco e acquisendo beni di valore.

Ciò ha portato a un aumento del coinvolgimento dei giocatori e a un crescente interesse da parte degli investitori, che vedono in questo settore il potenziale per sconvolgere i modelli di gioco tradizionali.

I vantaggi e le sfide del gaming sulla blockchain

Uno dei vantaggi principali del gioco blockchain è la trasparenza e la sicurezza che offre. Sfruttando reti decentralizzate e contratti intelligenti, i giochi blockchain possono garantire che tutte le transazioni siano eque e immutabili.

In questo modo si creano condizioni di parità per i giocatori, che possono essere sicuri che i loro beni siano al sicuro e che non vengano truffati dagli sviluppatori del gioco o da altri giocatori.

Inoltre, i giochi su blockchain, presentano un altro vantaggio: il potenziale di interoperabilità tra giochi. Poiché gli asset sulla blockchain sono standardizzati e portatili, i giocatori possono spostare i loro asset tra giochi e piattaforme diverse.

Questo crea un ricco ecosistema di giochi ed economie interconnesse, in cui i giocatori possono sfruttare le loro abilità e i loro beni in più giochi.

Nonostante l’enorme successo nell’ultimo anno, questo tipo di giochi devono ancora crescere e migliorarsi, per sfruttare a pieno le proprie potenzialità.

Una delle sfide più grandi è la scalabilità, in quanto le reti blockchain possono faticare a gestire gli alti volumi di transazioni che sono comuni nel gioco.

Questo ha portato a problemi di lentezza delle transazioni e commissioni elevate, che possono rappresentare una barriera all’ingresso per alcuni giocatori.

Deve essere considerata inoltre la complessità della tecnologia blockchain, che può essere scoraggiante per i nuovi giocatori.

Molti giochi blockchain richiedono ai giocatori di gestire i propri portafogli e di navigare in interfacce complesse, il che può rappresentare una curva di apprendimento ripida per chi non ha familiarità con la tecnologia.

Questo anche può creare una barriera all’ingresso per alcuni giocatori e può limitare l’attrattiva dei giochi blockchain a un pubblico di nicchia.

Ma nonostante le sfide, la crescita dell’industria del play-to-earn nel gioco blockchain è uno sviluppo promettente per il futuro del gioco.

Con l’ingresso di un maggior numero di sviluppatori e di giocatori che si cimentano con questi giochi, possiamo aspettarci di vedere emergere nuove innovazioni e modelli di business.

Questo potrebbe potenzialmente sconvolgere l’industria del gioco tradizionale e creare nuove opportunità per i giocatori e gli investitori.