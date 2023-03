Poseidon DAO presenta “Exploring the Legal Implications of NFTs”

Poseidon DAO, lunedì 20 marzo alle ore 7:30 PM CET ospiterà uno space incentrato sul tema legal delle criptovalute e degli NFT.

Ospiti di questo spazio saranno Massimo Simbula avvocato attivo in Italia in ambito FinTech e Crypto, e l’avvocato svizzero Lars Schlichting, Crypto Lawyer & FinTech e LegalTech Expert Leading nel processo di digitalizzazione dell’industria finanziaria.

Il background dei due esperti è di massimo livello, Lars Schlichting ha lavorato presso la FINMA e presso KPMG mentre Massimo Simbula nel corso della sua attività ha assistito come consulente legale il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Europea alla Ricostruzione e lo Sviluppo e la Commissione Europea.

Massimi esperti della regolamentazione in ambito criptovalute nei rispettivi paesi, i due avvocati si confronteranno su diversi temi di strettissima attualità, con particolare attenzione al mondo NFT, come problemi di proprietà intellettuale e copyright relativi agli NFT, implicazioni fiscali della compravendita di NFT, normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) per le transazioni NFT, questioni legali internazionali e sfide giurisdizionali relative agli NFT e potenziali quadri normativi per gli NFT e gli asset digitali.