Shiba Inu si prepara al grande slancio: la meme coin è tra le 14 crypto per market cap

Ottime notizie per la meme coin Shiba Inu, che nell’ultima settimana l’hanno portata al 14esimo posto nella classifica del market cap.

Sebbene il suo prezzo sia oscillato molto nel corso dell’ultimo periodo, gli analisti di mercato la vedono in un’ottima posizione di crescita. Noi di The Cryptonomist ne abbiamo già discusso in un recente articolo: è il momento di acquistare Shiba Inu?

La settimana della meme coin Shiba Inu: dal lancio di Shibarium al listing su BitFlyer

Negli ultimi giorni, la comunità di Shiba Inu è stata in fermento per il lancio di Shibarium, il nuovo Layer-2 della rete.

Shibarium è ora attiva nella sua versione beta e gli utenti possono approfondire tutti i dettagli del suo funzionamento, soprattutto in relazione al meccanismo di consenso proof-of-stake (PoS) e allo Shibarium Bridge.

La novità di Shiba Inu è una catena Layer-2 costruita sopra la rete Ethereum, il che significa che beneficia della sicurezza e della decentralizzazione di Ethereum, offrendo al contempo transazioni più veloci ed economiche.

La catena L2 ottimizzerà la gestione di tutte le transazioni, consentendo agli utenti di effettuare transazioni sulla rete Shiba Inu in modo più efficiente.

Il meccanismo di consenso PoS svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di Shibarium. PoS è un algoritmo di consenso che determina chi deve convalidare le transazioni e aggiungerle alla blockchain.

A differenza del proof-of-work (PoW), che richiede ai minatori di risolvere complessi problemi matematici per convalidare le transazioni, il PoS consente agli utenti di convalidare le transazioni in base alla quantità di criptovaluta in loro possesso.

Ciò significa che gli utenti che possiedono più criptovalute hanno maggiori possibilità di essere selezionati per convalidare le transazioni e guadagnare ricompense. In Shibarium, il meccanismo di consenso PoS sarà utilizzato per convalidare le transazioni e proteggere la rete.

Lo Shibarium Bridge è un altro componente essenziale dell’ecosistema. Fornisce un canale privilegiato per gli scambi tra la rete Ethereum e Shibarium.

Il “ponte” consente agli utenti di spostare gli asset tra le due reti senza soluzione di continuità. Questo è fondamentale per gli utenti che vogliono sfruttare i vantaggi di entrambe le reti.

A svolgere un lavoro importante nell’ecosistema Shibarium, sarà il token BONE.

All’interno dell’ecosistema, BONE sarà utilizzato per alimentare lo staking.

Lo staking consiste nel detenere criptovalute in un portafoglio e utilizzarle per convalidare le transazioni e proteggere la rete. In cambio, gli utenti ottengono ricompense sotto forma di altre criptovalute.

BONE sarà utilizzato per ricompensare gli utenti che puntano i loro token sulla rete Shibarium. Più token vengono puntati da un utente, più alte sono le sue possibilità di essere selezionato per convalidare le transazioni e guadagnare ricompense.

Questo incentiva gli utenti a detenere e puntare BONE, contribuendo così a proteggere la rete e a farla funzionare senza intoppi.

Il lancio di Shibarium è una punto significativo per la comunità Shiba Inu. Offre transazioni più veloci ed economiche e un modo più efficiente di gestire le transazioni sulla rete.

Il lancio di Shibarium evidenzia anche l’importanza delle soluzioni di scalabilità Layer-2. Con la continua crescita della popolarità della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT), la rete Ethereum è diventata sempre più congestionata, con conseguenti commissioni elevate e tempi di transazione lenti.

Le soluzioni di scaling Layer-2 come Shibarium offrono un modo per alleviare questi problemi spostando parte dell’elaborazione delle transazioni fuori dalla catena. Questo riduce il carico sulla rete Ethereum, rendendo le transazioni più veloci ed economiche.

Ma Shibarium non è l’unica novità settimanale di Shiba Inu, la crypto è infatti pronta per essere listata su uno dei più famosi exchange giapponesi BitFlyer.

L’ingresso di Shiba Inu su BitFlyer

La comunità di Shiba Inu ha spinto molto affinché la moneta meme SHIB venisse quotata sui principali exchange, e i loro sforzi sono stati finalmente ripagati.

BitFlyer, uno dei maggiori exchange del Sol Levante con 2,5 milioni di utenti, ha annunciato che quoterà SHIB sulla sua piattaforma.

Si tratta di una pietra miliare significativa per la comunità di SHIB, poiché BitFlyer è un exchange molto rispettato e affidabile nel mercato giapponese.

BitFlyer è stato fondato nel 2014 e da allora è diventato un attore di primo piano nello spazio delle criptovalute. L’exchange è noto per la sua piattaforma facile da usare e per le sue solide misure di sicurezza.

La sua decisione di quotare SHIB è una testimonianza della crescente popolarità della moneta meme, che ha guadagnato un seguito significativo negli ultimi mesi.

Per sottolineare l’importanza della quotazione, l’exchange giapponese ha annunciato un premio di 10.000 yen per 20 fortunati vincitori. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di quotazione, la comunità di SHIB attende con ansia la notizia.

Non è la prima volta che SHIB viene quotata su una borsa valori importante giapponese. Lo scorso 28 febbraio, la moneta meme è stata quotata su OkCoinJapan, una filiale giapponese di OkCoin con sede a San Francisco.

Questa quotazione ha rappresentato un importante passo avanti per SHIB, in quanto ha fornito alla moneta una maggiore esposizione e legittimità nel mercato delle criptovalute.

Possiamo considerarla un’altra vittoria per la comunità di SHIB, in quanto rafforza ulteriormente la posizione della moneta sul mercato.

Il meme coin SHIB ha dimostrato di essere una criptovaluta resistente e popolare, con una comunità appassionata alle spalle. Il marchio e il marketing unici della moneta l’hanno aiutata a distinguersi in un mercato affollato e il suo valore è aumentato costantemente nel tempo.

Man mano che SHIB continua a guadagnare trazione sul mercato, è probabile che vedremo un maggior numero di exchange quotare la moneta.

La comunità di SHIB si è impegnata senza sosta per ottenere la quotazione della moneta sui principali exchange, e il loro duro lavoro sta dando i suoi frutti.

Con una maggiore esposizione e una maggiore liquidità, la moneta meme SHIB ha il potenziale per diventare un attore significativo nel mercato delle criptovalute.

SHIB è pronta a salire nel mondo dei grandi: le conclusioni

Nel corso delle ultime 24 ore il valore di Shiba Inu è sceso dell’1%, raggiungendo 0,00001087 dollari, mentre il resto del mercato crypto è salito del 2%.

Nell’ultima settimana, invece, SHIB è riuscito a salire di un modesto 0,5%, ma se considerati gli ultimi 30 giorni è sceso del 17,5%, in un momento in cui, invece, Bitcoin è salito del 28% e del 15% negli stessi intervalli di tempo.

Nonostante la sottoperformance, SHIB è diventata di recente una delle prime 15 crypto per market cap, con un valore di 6,4 miliardi di dollari, che la rende la 14esima crypto in assoluto.

Grazie al lancio della rete Layer 2 Shibarium, si sono gettate le basi per consentire a SHIB di registrare guadagni significativi nei prossimi mesi, in particolare con l’atteso SHIB: The Metaverse, che ha rivelato alcuni nuovi aggiornamenti.

La comunità di SHIB ha motivo di festeggiare anche con l’annuncio della quotazione di SHIB su BitFlyer.

Si tratta di una pietra miliare significativa per la moneta meme, in quanto BitFlyer è uno dei maggiori exchange del Sol Levante con 2,5 milioni di utenti.

La quotazione solidifica ulteriormente la posizione di SHIB nel mercato e fornisce alla moneta una maggiore esposizione e legittimità.

Con la probabilità che altre borse quotino SHIB in futuro, il valore e la popolarità della moneta sono destinati a continuare la loro traiettoria ascendente. La comunità di SHIB ha dimostrato di essere una forza con cui fare i conti, e il loro duro lavoro e la loro dedizione stanno dando i loro frutti con questa ultima vittoria.