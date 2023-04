La piattaforma del metaverso di The Nemesis presenta la sua ultima creazione in collaborazione con l’agenzia creativa Xister Reply: Magnum Pleasureland.

Il nuovo spazio virtuale ideato da Xister Reply e dedicato all’universo Magnum, il celebre Brand di gelati leader a livello mondiale, per celebrare la stagione 2023 ricca di novità interessanti.

La nuova realtà Magnum Pleasureland nel metaverso di The Nemesis

Grazie alla tecnologia di alta qualità e alla facilità di utilizzo offerte dalla piattaforma (tramite un semplice link su browser desktop o app mobili su iOS e Android), gli utenti potranno accedere alla main area di Magnum Pleasureland e navigare liberamente in un mondo esclusivo e sorprendente, fatto di montagne di cioccolato e cascate di caramello, dove il piacere virtuale incontra quello del mondo reale.

All’interno del metaverso, gli utenti potranno interagire con un corner dedicato al Magnum Pleasure Store, in cui sarà possibile scoprire tutti i dettagli e acquistare direttamente su Glovo i prodotti Magnum. Inoltre, sarà possibile mettersi alla prova tramite un Trivia Quiz con domande legate all’iconico brand di gelati.

Ma le novità non finiscono qui: esplorando il metaverso, gli utenti troveranno anche due aree coming soon, dedicate alle referenze Nocciola Remix e i nuovi Sunlover & Starchaser, che verranno sbloccate nelle settimane successive. Le nuove aree si accompagneranno inoltre ad attività ingaggianti quali game challenge e speciali feature che permetteranno agli utenti di vivere a 360° l’esperienza del metaverso.

Per scoprire Magnum Pleasureland, basterà visitare questa pagina ed immergersi in un mondo fatto di piacere!

The Nemesis si conferma così un punto di riferimento per brand e influencer internazionali, che scelgono la piattaforma per aumentare l’engagement delle loro community con gameplay divertenti, sfide ed eventi live, ambientati in metaversi sempre più nuovi e sorprendenti.

Magnum Pleasureland è solo l’ultima creazione della piattaforma, che continua a innovare e offrire esperienze di realtà virtuale di alta qualità e coinvolgenti, tanto da aver raggiunto la seconda posizione nella classifica Top 100 Web3 Virtual Worlds stilata da Metaverse.