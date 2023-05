I ministri delle finanze dell’UE approvano il regolamento MiCA in materia crypto: cosa succederà adesso?

Ultime notizie per il comparto blockchain: i ministri delle finanze dell’Unione Europea hanno di recente votato all’unanimità per adottare il regolamento sui mercati crypto MiCA.

Dunque, cosa succederà adesso? Di seguito tutti i dettagli in merito alla vicenda.

L’UE adotta la normativa MiCA sulle crypto

Come anticipato, il Consiglio per gli affari economici e finanziari dell’Unione Europea, che comprende i ministri delle finanze di tutti gli Stati membri, ha adottato il regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) dopo il voto del 16 maggio.

In particolare, i ministri delle finanze di 27 Stati membri hanno votato a favore del disegno di legge MiCA e degli emendamenti a diversi regolamenti e direttive relativi alla nuova legislazione.

In concomitanza con l’adozione del MiCA, sono stati adottati dal Parlamento europeo anche altri due atti legislativi, tra cui il regolamento sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e alcuni beni crittografici.



Inoltre, il 20 aprile il Parlamento europeo ha adottato formalmente la normativa MiCA, aprendo la strada all’approvazione finale da parte del Consiglio europeo prima che i parametri normativi entrino in vigore.

Vediamo che la legislazione stabilisce linee guida e requisiti normativi chiari per l’utilizzo di criptovalute, servizi e attività correlati in tutta l’Unione europea. L’ambito di applicazione della legislazione copre una gamma di criptovalute, risorse digitali, token di utilità e stablecoin.

Tuttavia, il passo successivo affinché il MiCA diventi legge dell’UE richiede che il disegno di legge sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il MiCA entrerà in vigore entro un anno, il che significa che i regolamenti diventeranno finalmente legge a metà del 2024.

Cosa prevede la legislazione MiCA per il comparto crypto?

Come sappiamo, la Commissione europea ha proposto per la prima volta MiCA nel settembre 2020 e da quel momento ha dovuto affrontare numerosi ostacoli e rinvii nel suo percorso legislativo.

Tuttavia, poi, la legislazione è stata ampiamente accolta favorevolmente sia dai fornitori di servizi di criptovaluta che dai sostenitori, dato che il suo scopo è quello di creare un ambiente di mercato unico in tutta Europa per quanto riguarda i requisiti normativi e le procedure operative.



Nello specifico, i componenti chiave della legislazione MiCA includono i requisiti di registrazione e autorizzazione per gli emittenti di criptovalute, exchange e fornitori di portafogli.

Inoltre, gli emittenti di stablecoin devono soddisfare determinati requisiti di sicurezza e mitigazione del rischio, mentre i servizi di custodia delle criptovalute devono garantire misure di sicurezza e protezione sufficienti per affrontare potenziali problemi di sicurezza informatica e operativi.

Non solo, la legislazione fornisce anche un quadro per prevenire abusi di mercato, insider trading e comportamenti manipolativi nello spazio delle criptovalute. In altre parole, lo scopo principale del regolamento MiCA è di ridurre al minimo le conseguenze negative di incidenti come l’insolvenza di FTX in futuro.

Inoltre, per determinare se un’attività commerciale sarà soggetta alle norme MiCA, ci sono diversi fattori da considerare, come l’ambito di applicazione.

Quest’ultimo, nello specifico, include: token con riferimento all’attività, token di moneta elettronica, token di utilità e le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione, come NFT soggetti alle linee guida dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e DeFi soggetti alle linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA).

L’impatto di MiCA sul mercato crittografico e blockchain dell’UE

Come sappiamo, il regolamento MiCA rappresenta uno sviluppo significativo per l’industria delle criptovalute nell’Unione europea. Prima di MiCA, infatti, le società di crittografia dovevano conformarsi a 27 diversi quadri normativi negli Stati membri dell’UE.

Ai sensi del MiCA, tuttavia, si applicano le normative a livello dell’UE, consentendo alle aziende di operare nell’intero mercato delle criptovalute dell’UE con una licenza MiCA concessa in un paese. Ma quali sono ora le conseguenze?

Prima di tutto, ciò aumenterà la competitività delle startup dell’UE e potrebbe far guadagnare quote di mercato da concorrenti non regolamentati. Inoltre, MiCA potrebbe incoraggiare un’adozione e un’attività più istituzionali nel mercato crittografico e blockchain dell’UE.



Patrick Hansen, direttore della strategia e della politica dell’UE presso l’emittente di stablecoin Circle, ha dichiarato in proposito che MiCA consentirà alle aziende crittografiche europee di scalare e crescere più rapidamente, consentendo alle società autorizzate di offrire i propri servizi nel mercato unico più grande del mondo, come si legge:

“La chiarezza giuridica favorirà anche l’innovazione tra le istituzioni finanziarie che in precedenza erano riluttanti a lanciare prodotti e servizi a causa dell’incertezza normativa. Inoltre, poiché MiCA è il primo quadro normativo completo per le risorse crittografiche di una delle principali giurisdizioni del mondo, è probabile che attragga nella regione considerevoli capitali e talenti stranieri.”

Anche Peter Grosskopf, co-fondatore del progetto di finanza decentralizzata (DeFi) Unstoppable Finance, è convinto che MiCA andrà a beneficio del mercato crittografico e blockchain dell’UE.

Infatti, in primo luogo, le società al di fuori dell’Europa dovranno registrarsi presso una società nell’UE, quindi c’è un impatto diretto sulla creazione di posti di lavoro e sul pagamento delle tasse.

In secondo luogo, molte giurisdizioni adottano un approccio eccessivamente rigido alla regolamentazione delle criptovalute. A tal proposito, Grosskopf ha dichiarato quanto segue: