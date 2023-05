Bitpanda Custody ha aggiunto EURS (Stasis Euro)

Bitpanda Custody ha annunciato una partnership con la piattaforma di emissione di stablecoin Stasis.

Grazie a questa partnership Bitpanda Custody potrà offrire il supporto alla più importante stablecoin basata sull’euro, ovvero EURS (Stasis Euro). Quindi i token emessi da Stasis saranno disponibili su Bitpanda Custody.

Bitpanda Custody aggiunge la stablecoin EURS (Stasis Euro)

Stasis è una piattaforma crypto che ospita soluzioni fornite da intermediari finanziari autorizzati per offrire un collegamento di livello istituzionale tra il mondo della finanza decentralizzata ed il mercato off-chain.

La società è stata fondata nel 2018, e da allora opera come piattaforma crypto trasparente e favorevole alle istituzioni dell’ecosistema blockchain europeo, grazie ad intermediari finanziari autorizzati ed alla tecnologia dei registri distribuiti.

La sua stablecoin ancorata all’euro è EURS, collateralizzata al 100% in euro. Di fatto è la principale stablecoin basata su euro al mondo.

Il wallet nativo di Stasis è completamente integrato nel sistema di pagamenti della zone euro (Single Euro Payments Area, ovvero SEPA), ed offre alle istituzioni finanziarie regolamentate un nuovo gateway per l’accesso al mondo delle criptovalute sia nei mercati business-to-business (B2B) che in quelli business-to-consumer (B2C).

EURS non solo è la maggiore stablecoin ancorata alla seconda valuta più scambiata al mondo, ma si classifica anche all’interno della top 10 di tutte le stablecoin a livello globale.

Il servizio Bitpanda Custody

Bitpanda Custody è il servizio di custodia dell’exchange europeo BitPanda.

È un servizio progettato per soddisfare le esigenze di aziende ed istituzioni che vogliono salvaguardare i propri asset digitali, ed offre misure di sicurezza a più livelli.

Infatti, prevede cold storage, comunicazioni crittografate, autenticazione a due fattori e regolari controlli di sicurezza.

Il monitoraggio viene eseguito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal team di sicurezza interno che monitora eventuali attività sospette o potenziali minacce. L’obiettivo è quello di rilevare eventuali violazioni della sicurezza tempestivamente, riducendo al minimo il rischio di perdita.

Bitpanda Custody fornisce anche un’assicurazione sulla custodia dei fondi che consente, in caso di violazione della sicurezza, di poter recuperare i fondi fino a un certo importo.

La piattaforma inoltre consente depositi e prelievi in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo.

Bitpanda Custody è un fornitore di wallet depositari registrato presso la FCA britannica, ed è predisposto anche per la DeFi, per investitori istituzionali, per fornitori di servizi, emittenti di token e tesorerie aziendali.

La partnership

La stablecoin EURS è stata scelta da Bitpanda Custody grazie al fatto che sta guadagnando la fiducia degli utenti, ma anche di istituzioni regolamentate e piattaforme crypto.

Secondo Stasis e Bitpanda l’era del Web3 dovrebbe essere decentralizzata per consentire a più utenti di autogestire le finanze e sfruttare i vantaggi delle tecnologie finanziarie avanzate nei modi più redditizi e vantaggiosi.

EURS è già disponibile su alcuni dei principali exchange crypto, come Bitfinex e HitBTC, così come su alcuni protocolli DeFi come Curve.

Dato che Bitpanda è un exchange europeo, l’aggiunta di EURS a Bitpanda Custody fa presumere che prima o poi la stablecoin basata su euro potrebbe essere aggiunta anche a questo exchange.

Le stablecoin basate sul dollaro USA sono ancora enormemente le più usate, ma ormai sono solo quattro quelle principali: USDT, USDC, DAI e TUSD, mentre BUSD è in declino, ed altre come USDP USDD e GUSD non hanno mai veramente sfondato.

A dire il vero anche in zona euro le più utilizzate sono le quattro principali stablecoin in dollari, ma piano piano EURS si sta ritagliando una sua nicchia di utilizzo.

Ovviamente, è possibile riscattare EURS in euro in qualsiasi momento grazie al servizio Stasis Sellback.