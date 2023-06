Web3: Bialetti lancia la sua collezione NFT per gli amanti del caffè

Per gli amanti del Web3 e del caffè, arriva la nuova collezione NFT di Bialetti: Moka Expressions.

Si tratta di una serie di quattro modelli nel formato di Non-Fungible Token ad edizione limitata, prevista per il suo lancio il 14 luglio sul marketplace di Nifty Gateway.

Web3 e caffè: Bialetti lancia la collezione NFT Moka Expressions

L’iconico marchio del caffè, Bialetti, ha deciso di degustare il mondo del Web3, lanciando la sua nuova collezione NFT Moka Expressions.

Si tratta di una serie di quattro modelli del formato Non-Fungible Token in edizione limitata, che evocano il rituale senza tempo del caffè.

Moka Expressions vuole rappresentare un’opportunità unica per gli intenditori di caffè e della cultura italiana, di unirsi alla community Web3 di Bialetti. Non solo, in palio per i titolari degli NFT ci saranno una serie di esclusive esperienze fisiche e digitali e dei premi.

Primo tra tutti sarà un’esclusiva Moka Express, l’iconica caffettiera da cucina inventata proprio da Bialetti, famosa e amata in tutto il mondo.

La nuova collezione sarà lanciata sul marketplace NFT di Nifty Gateway il 14 luglio. Per un numero limitato di posti AllowList, sarà disponibile un accesso anticipato a partire dal 27 giugno.

Web3 e caffè: ulteriori vantaggi per i possessori NFT della collezione Moka Expressions

Bialetti ha voluto offrire ai futuri titolari degli NFT della sua collezione ulteriori vantaggi, distribuiti su tre livelli: Premium, Rare e Ultra-Rare.

La collezione Premium offre un disegno Moka Expressions NFT composto da immagini in movimento e include l’accesso a download di opere d’arte tratte dal prezioso archivio Bialetti.

Non solo, in palio ci saranno airdrop a sorpresa e un posto in lista d’attesa garantito per la prossima Moka Express di Bialetti.

Per quanto riguarda la collezione Rare, invece, ci saranno in palio due design di Moka Expressions NFT in edizione limitata più i benefici dei vantaggi Premium.

Non solo, per questo tipo di possessori, ci sono esperienze fisiche e virtuali come l’accesso a una serie virtuale di Moka Express Design & Coffee Talk, il caffè italiano Bialetti creato in esclusiva per i soci e ai vantaggi per i VIP presso i negozi aderenti.

Infine, la collezione Ultra-Rare, il livello più alto di appartenenza a Moka Expressions, comprende un design Moka Expressions NFT in edizione ultralimitata e tutti i vantaggi di Premium e Rare.

Inoltre, i titolari hanno la possibilità di personalizzare la propria Moka Express, di scaricare fino a dieci stampe d’archivio Bialetti e accedere a eventi virtuali privati come l’incontro con le menti imprenditoriali che stanno dietro a Bialetti, e molto altro.

Dal caffè alla musica: le esperienze Web3 conquistano ogni settore

Dal caffè alla musica, le esperienze del Web3 stanno conquistando ogni settore.

E infatti, di recente, anche il famoso rapper americano Snoop Dogg ha lanciato Passport Series, un collezionabile che permette ai suoi fan di andare in tour digitale con la star.

In pratica, con Snoop Dogg Passport Series, gli spettatori dei concerti potranno ricevere uno sguardo esclusivo sulla vita in tour del cantante, ottenendo contenuti esclusivi. Ad esempio, video, immagini dietro le quinte, tutti caricati direttamente da Snoop Dogg.

Non solo, in palio per i titolari del collezionabile, ci sono anche accessi ai futuri concerti del rapper, a eventi ed esperienze ma anche ad opere d’arte NFT esclusive, oltre che merchandising e sorprese speciali della star.