La federazione mondiale delle Borse si sta occupando dei crypto exchange

Qualche giorno fa, la federazione mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges, WFE) ha pubblicato una ricerca sui mercati crypto e sugli exchange.

Si tratta del primo progetto di ricerca, organizzato in due parti, che analizza l’impegno delle borse nei confronti degli sviluppi del mercato delle criptovalute, con l’obiettivo di migliorare la comprensione dei vantaggi e dei rischi delle infrastrutture del mercato crypto e del loro funzionamento.

La WFE si occupa di crypto e di exchange

La Federazione Mondiale delle Borse è stata fondata a Londra nel 1961, e raggruppa diverse borse valori di svariati Paesi.

In totale ha 70 membri, tra cui ovviamente la Borsa di Londra, l’Euronext, la Deutsche Börse tedesca, il SIX svizzero, ma anche la borsa di New York, il Nasdaq, il CME, la borsa di Shanghai, quella di Hong Kong, eccetera.

Praticamente raggruppa tutte le principali borse al mondo.

In totale, rappresenta oltre 250 fornitori di infrastrutture di mercato, comprese le CCP autonome.

Le borse della WFE, insieme ad altre borse che alimentano il loro database, ospitano oltre 50.000 società quotate, con una capitalizzazione di mercato complessiva che supera i centomila miliardi di dollari. Inoltre gestiscono circa 140.000 miliardi di dollari di transazioni complessive annuali.

Quindi il suo interessamento ai mercati crypto significa di fatto che le borse valori tradizionali si stanno interessando a questo nuovo mercato.

D’altronde ad esempio il CME (Chicago Mercantile Exchange) è stata una delle prime a consentire lo scambio di future su Bitcoin, a dicembre 2017, e sulla borsa di Zurigo (SIX) sono ormai scambiati molti ETF ed ETP crypto.

Anche la borsa di Hong Kong si sta aprendo al mercato crypto, per non parlare del Nasdaq su cui è quotata Coinbase.

Pertanto le aperture nei confronti del mondo crypto ci sono già state, anche se a macchia di leopardo, ma il recente interessamento della WFE potrebbe aiutare la diffusione degli asset crypto sulle borse valori mondiali tradizionali.

La ricerca

La ricerca della WFE ha analizzato in particolare l’interazione delle borse con l’evoluzione delle piattaforme di trading crypto, oltre alle opportunità ed alle sfide che queste nuove tecnologie comportano.

Inoltre ha studiato come sta cambiando la domanda di prodotti e servizi legati alle criptovalute, e come le borse regolamentate stanno rispondendo, anche grazie alla creazione di exchange crypto regolamentati o fornitura di servizi crypto.

Il documento di sintesi finale della ricerca sottolinea come le piattaforme di trading crypto abbiano in realtà operato senza rispettare gli standard richiesti dai mercati finanziari tradizionali, con una supervisione normativa molto scarsa.

Questo ha offerto maggiori opportunità alle attività finanziarie illegali, con conseguenze negative per l’integrità del mercato e per la protezione degli investitori.

In particolare il rischio maggiore è che gli exchange crypto svolgano anche attività accessorie che non sarebbero consentite alle borse tradizionali, o che dovrebbero comunque essere strettamente regolamentate.

Il riferimento implicito a FTX sembra evidente, dato che utilizzavano i fondi dei clienti per finanziare spese aziendali o addirittura personali.

La ricerca ha anche approfondito gli exchange decentralizzati (DEX), e come le piattaforme crypto abbiano impatto sulla fornitura di liquidità, sui prezzi e sulla custodia degli asset.

I risultati della ricerca sui crypto exchange

I ricercatori della WFE hanno analizzato più di 500 piattaforme di trading crypto, molte delle quali facilitano anche lo scambio di altri cripto-asset oltre alle criptovalute ed offrono prodotti e servizi correlati.

Dalla ricerca emergono domande e preoccupazioni sulla qualità e la stabilità dei mercati crypto, anche a causa del rapido sviluppo di queste piattaforme e delle innovazioni tecnologiche su cui fanno affidamento, oltre che della loro mancanza di autorizzazioni normative e trasparenza, e la natura volatile delle criptovalute stesse.

Per questi i regolatori stanno esaminando attentamente come questi mercati dovrebbero essere regolati in modo che l’innovazione non sia limitata, ma gli investitori siano protetti.

Il documento di sintesi è basato sui risultati di un sondaggio che la WFE ha condotto tra i suoi membri ed affiliati nel 2022.

Offre un’istantanea dell’evoluzione delle piattaforme di trading crypto, e fornisce una panoramica del loro funzionamento.

Prende in esame anche gli aspetti fondamentali della regolamentazione dei mercati finanziari: antiriciclaggio, regolamentazione prudenziale, stabilità finanziaria e protezione degli investitori.

Il commento

Il responsabile della ricerca della WFE, Pedro Gurrola-Perez, ha dichiarato:

“C’è una domanda crescente di prodotti e servizi crypto. Le innovazioni legate alle criptovalute sono viste come un’opportunità per far avanzare lo sviluppo tecnologico e aumentare la scelta degli investitori, tuttavia, la mancanza di standard minimi di governance e di protezione degli investitori da parte delle piattaforme crypto non regolamentate, nonché l’elevata volatilità osservata in questi mercati ed il rischio legato alla sicurezza informatica, è un mix preoccupante”.

Il CEO della WFE, Nandini Sukumar, ha aggiunto: