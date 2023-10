SPONSORED POST*

Il mondo delle criptovalute, in continua evoluzione, è tanto dinamico quanto innovativo. Recentemente, due token hanno attirato l’attenzione degli investitori: Lido DAO ($LDO) e InQubeta ($QUBE). Secondo le previsioni degli esperti, Lido DAO subirà una flessione di oltre il 5%. Nel frattempo, InQubeta, il token in prevendita più popolare, è pronto per un rialzo del 2140%, secondo i migliori analisti.

In questo articolo, approfondiremo le previsioni di prezzo per Lido DAO e InQubeta. In particolare, approfondiremo i fattori che favoriranno l’impennata di InQubeta e perché si tratta di uno degli altcoin da tenere d’occhio.

InQubeta ($QUBE): miglior investimento in criptovalute

In netto contrasto con le previsioni di crollo del prezzo di Lido DAO, InQubeta ($QUBE) ha un potenziale rialzista. Secondo gli esperti del settore, è destinata a un rialzo dei prezzi del 2140%, posizionandosi come la migliore criptovaluta in cui investire. Nel frattempo, queste prospettive promettenti dipendono da diversi fattori e non sono solo speculativi, che verranno analizzati di seguito.

In definitiva, l’attrattiva di InQubeta risiede nel suo mix di intelligenza artificiale (AI) e tecnologia blockchain. Sfruttando la tecnologia blockchain, cerca di rivoluzionare il settore dell’AI rimodellando il panorama della raccolta fondi. Allo stesso modo, mira a democratizzare l’accesso al promettente mercato dell’AI utilizzando la tecnologia NFT e un modello di investimento frazionario.

A tal fine, sta sviluppando la prima piattaforma di crowdfunding al mondo per le startup dell’AI, che potranno raccogliere fondi attraverso le criptovalute. Qui, le startup basate sull’AI potranno innanzitutto raccogliere opportunità di investimento, che verranno poi tokenizzate come token non fungibili (NFT). Questi NFT sostenuti da investimenti saranno a loro volta frazionati in bit e saranno basati su azioni.

Inoltre, puntando a costruire un ecosistema reciprocamente vantaggioso, gli investitori potranno partecipare al mercato dell’AI. Ciò sarà possibile all’interno del suo marketplace NFT, dove gli investitori potranno scegliere tra diversi investimenti in AI rappresentati come NFT. In particolare, non ci saranno limiti agli investimenti e gli investitori potranno detenere partecipazioni in imprese di AI indipendentemente dal loro reddito.

Oltre al concetto innovativo e al vivace ecosistema, le applicazioni reali di $QUBE svolgeranno un ruolo fondamentale nella sua crescita. Oltre alla raccolta di fondi e agli investimenti, $QUBE servirà anche come token di governance. In questa veste, i titolari di token avranno la possibilità di partecipare attivamente ai processi decisionali della piattaforma. In altre parole, i titolari di token potranno votare su vari aspetti relativi allo sviluppo, al funzionamento e alla direzione futura della piattaforma.

Attualmente, questo progetto è in fase di prevendita, al quarto stadio. Considerato il suo prezzo attuale di 0,0133 $ e una crescita prevista di oltre il 1.200%, è la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Lido DAO ($LDO): previsto un calo del 5% del prezzo

Lido DAO ($LDO) è un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Fornisce un’infrastruttura di staking per più reti blockchain. Inoltre, Lido DAO è protetta da una miscela di governance decentralizzata, smart contract e codice verificato. Il cuore del suo ecosistema è $LDO, il token di utilità nativo. Serve come token di governance, consentendo ai titolari di partecipare alle proposte di governance e di votare sulle decisioni chiave. Inoltre, Lido DAO può essere messo in staking sulla piattaforma Lido in cambio di ricompense in ETH.

Indubbiamente, Lido DAO è una delle migliori criptovalute del mercato, classificandosi tra le prime 40 criptovalute per capitalizzazione di mercato. Nonostante ciò, dopo un movimento di prezzo non impressionante negli ultimi tempi, gli analisti prevedono un calo di valore di oltre il 5%. Nonostante ciò, Lido DAO è ancora una migliore criptovaluta in cui investire grazie ai suoi solidi fondamentali e al suo robusto ecosistema.

Conclusione

Mentre Lido DAO ha una prospettiva ribassista, con un calo del prezzo di oltre il 5%, InQubeta punta a un rialzo del 2140%. I fattori che spingeranno questa crescita sono il suo concetto innovativo, i suoi solidi fondamenti e le sue applicazioni reali. Per partecipare alla prevendita di questo entusiasmante progetto, basta cliccare sul link sotto.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.