Santander Private Bank si apre al mondo del crypto trading per l’élite svizzera

Ascolta qui download

Santander Private Banking International, un’istituzione venerabile con oltre 160 anni di tradizione finanziaria, è entrata coraggiosamente nell’arena delle crypto offrendo ai clienti con un elevato patrimonio netto in Svizzera la possibilità di negoziare Bitcoin ed Ethereum.

Questa mossa innovativa riflette un allontanamento strategico dalle norme bancarie convenzionali, posizionando Santander come pioniere nell’abbracciare il fiorente mondo degli asset digitali per la sua clientela più esigente.

Santander Private Bank abbraccia il mondo crypto: presentato il trading di Bitcoin ed Ethereum per i clienti svizzeri

Santander Private Banking International, una filiale del celebre istituto finanziario spagnolo Banco Santander, ha intrapreso un viaggio innovativo nel regno delle criptovalute.

Il colosso finanziario offre ora ai suoi clienti svizzeri con un elevato patrimonio netto l’opportunità di acquistare, vendere e detenere due delle criptovalute più importanti: Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).

Questa mossa strategica non è solo un’avventura con la tokenizzazione, ma significa piuttosto che Santander Private Banking International ha fatto un’incursione calcolata nel mondo delle blockchain ad accesso aperto e degli asset digitali che le attraversano.

In deroga alla posizione convenzionale adottata da molte grandi banche, Santander ha scelto di abbracciare il fiorente panorama delle criptovalute.

L’iniziativa è stata resa nota attraverso un annuncio interno, che ha rivelato i piani della banca per espandere la propria offerta di criptovalute nei prossimi mesi.

Santander è pronta a introdurre altre criptovalute, accuratamente selezionate in base ai meticolosi criteri di selezione dell’istituto. Questa espansione strategica riflette l’approccio proattivo della banca nel rimanere al passo con il dinamico mercato delle criptovalute.

Il servizio è disponibile esclusivamente per i clienti che esprimono un interesse specifico attraverso i loro relationship manager designati.

È importante notare che Santander enfatizza un modello di custodia sicuro e regolamentato per questi asset digitali.

La banca si assume la responsabilità di salvaguardare gli investimenti dei clienti conservando in modo sicuro le chiavi crittografiche private in un ambiente conforme agli standard normativi.

Le dichiarazioni di John Whelan il responsabile del settore crypto della banca

Santander, con la sua ricca storia di oltre 160 anni e una base di clienti che supera i 166 milioni, sta facendo questa mossa attraverso il suo ramo di private banking, che si rivolge a un gruppo selezionato di 210.000 clienti facoltosi.

Gli asset e i depositi sotto il controllo della banca privata di Santander ammontano a ben 315 miliardi di dollari.

La decisione di lanciare i servizi di criptovaluta in Svizzera non è arbitraria, bensì è una risposta strategica al panorama normativo svizzero, rinomato per il suo approccio lungimirante agli asset digitali.

John Whelan, responsabile del settore criptovalute e asset digitali di Santander, ha lodato il quadro normativo svizzero come uno dei più avanzati e completi al mondo. La chiarezza delle normative svizzere è considerata un fattore chiave per la fiducia di Santander nell’offrire questi servizi alla sua clientela esigente.

Whelan ha inoltre dichiarato:

“Con la continua espansione della criptovaluta come classe di asset alternativi, ci aspettiamo che i nostri clienti preferiscano affidarsi alle loro attuali istituzioni finanziarie per essere responsabili dei loro asset”.

Questa dichiarazione sottolinea l’impegno di Santander a soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi clienti e a posizionarsi come gestore di fiducia dei loro diversi portafogli di investimento.

Il discostamento dall’approccio bancario convenzionale

L’audace avventura di Santander nei servizi di criptovaluta si discosta dall’approccio bancario convenzionale, in cui molte istituzioni finanziarie sono rimaste caute nell’abbracciare pienamente il mondo volatile e in rapida evoluzione degli asset digitali.

Mentre la tokenizzazione e la tecnologia blockchain sono state esplorate da alcuni, l’impegno diretto di Santander con le principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum la distingue come pioniere nel settore bancario tradizionale.

La mossa evidenzia anche la crescente accettazione delle criptovalute come attività di investimento legittime. Poiché la domanda di classi di attività alternative, in particolare sotto forma di valute digitali, continua ad aumentare, Santander si posiziona in prima linea in questo cambiamento di paradigma finanziario.

La decisione di offrire questi servizi esclusivamente su richiesta dei clienti attraverso i relationship manager è una testimonianza dell’impegno della banca nei confronti dei servizi finanziari personalizzati.

In prospettiva, Santander ha manifestato l’intenzione di espandere la propria offerta di criptovalute incorporando altri asset digitali che soddisfano i rigorosi criteri di selezione dell’istituto.

Questo approccio strategico riflette una valutazione meticolosa del mercato e l’impegno a fornire ai clienti una selezione curata di criptovalute in linea con gli standard di sicurezza e conformità normativa della banca.

La reputazione di Banco Santander come leader del settore finanziario, insieme alla sua vasta portata globale e al rapporto di lunga data con oltre 166 milioni di clienti, conferisce credibilità alla sua avventura nello spazio delle criptovalute.

L’attenzione della banca privata verso 210.000 clienti facoltosi, il cui patrimonio e i cui depositi ammontano a ben 315 milia rdi di dollari, sottolinea l’impegno dell’istituto nel soddisfare le esigenze uniche della sua clientela con un elevato patrimonio netto.

La scelta del mercato svizzero come trampolino di lancio per i servizi crypto di Santander

La scelta della Svizzera come trampolino di lancio per i servizi di criptovaluta di Santander non è arbitraria. Il contesto normativo svizzero per gli asset digitali è riconosciuto come uno dei più avanzati e ben definiti a livello globale.

John Whelan, Head of Crypto and Digital Assets di Santander, riconosce l’importanza di questa chiarezza normativa, sottolineando che essa fornisce un quadro completo per i clienti che si trovano a navigare nelle complessità del panorama delle criptovalute.

Man mano che il mercato delle criptovalute matura e ottiene una maggiore accettazione, le istituzioni finanziarie tradizionali sono sempre più costrette ad adattarsi alle mutevoli dinamiche della finanza globale.

La mossa di Santander di offrire servizi di criptovaluta è indicativa di una tendenza più ampia che vede le banche affermate riconoscere l’importanza di incorporare gli asset digitali nel loro portafoglio di servizi.

In conclusione, l’introduzione da parte di Santander Private Banking International del trading di Bitcoin ed Ethereum per i suoi clienti svizzeri segna una pietra miliare significativa nella convergenza tra l’attività bancaria tradizionale e l’ecosistema delle criptovalute.

L’approccio strategico della banca, l’attenta selezione degli asset digitali e il rispetto degli standard normativi la posizionano come istituto finanziario responsabile e lungimirante.

L’ingresso di Santander nello spazio delle criptovalute non solo risponde alle esigenze in evoluzione della sua clientela, ma segnala anche un più ampio riconoscimento all’interno del settore finanziario della crescente rilevanza e legittimità delle criptovalute come opzione di investimento mainstream.