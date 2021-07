Report di Revolut: a giugno voglia di rinascita in Italia

Ascolta qui download

Un recente report di Revolut ha rivelato segnali positivi per l’Italia.

Revolut infatti ha analizzato i dati di spesa dei clienti italiani a giugno 2021, e da questa analisi sono emersi segnali positivi nei settori della ristorazione, del commercio al dettaglio e del turismo.

Giugno è stato un mese segnato da una svolta importante, con l’inizio dell’attesa stagione estiva e la graduale abolizione del coprifuoco, oltre all’accesso ai vaccini per gli over 40. I dati emersi dal report di Revolut indicano un incremento del bisogno di socialità e del ritorno alla normalità da parte degli italiani, in modo decisamente più rilevante rispetto all’anno scorso.

In altre parole sembra che a giugno si sia diffusa in Italia una certa voglia di rinascita.

I dati del report di Revolut

La spesa degli italiani è cresciuta del 17% per i viaggi, del 15% in bar e ristoranti, e del 10% per lo shopping, sebbene in media gli italiani spendano meno, ma con l’obiettivo di uscire più spesso. Inoltre la percentuale di acquisti pagati con carta nei negozi sale al 40%, rispetto al 30% del 2020.

Le regioni che fanno registrare le transazioni più alte sono Toscana e Lombardia, insieme a Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

L’analisi è stata condotta su sui dati di spesa degli oltre 650.000 clienti italiani, dai quali emerge che a giugno gli italiani hanno effettuato più transazioni, ma di importo medio inferiore.

La spesa media per aerei e soggiorni è stata di 215 euro a persona, rispetto ai 183 euro dello scorso anno, con una media di 1,9 transazioni a persona.

Per bar e ristoranti la spesa media mensile pro-capite è stata di 94 euro, mentre nei negozi al dettaglio è stata di 158 euro. Inoltre se a giugno dello scorso anno gli acquisti pagati con venivano effettuati circa al 30% negli store fisici, quest’anno la percentuale è salita al 40%.

L’Head of Southern Europe di Revolut, Elena Lavezzi, ha dichiarato: