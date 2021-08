Visa, Covid-19 e come gli NFT come opportunità per riprendersi dalla crisi

Dopo l’acquisto da parte di un NFT di un Crypto Punk per un valore pari a $150,000 (per la precisione 49,50 ETH), Visa ha anche pubblicato un whitepaper in cui si legge che gli NFT potrebbero presto rappresentare una nuova forma di economia, anche alla luce dei problemi portati dal Covid-19 in tutto il mondo.

Questo sarebbe valido soprattutto nell’ambito dello sport e del divertimento, per aumentare l’engagement con i fan e avere un nuovo modo per monetizzare.

Visa, infatti, descrive gli NFT come un “promising medium for fan engagement”.

Proprio nelle prime pagine del report, Visa spiega che le restrizioni dovute al Covid-19 hanno portato ad una massiccia pausa degli eventi sportivi e culturali e quindi questi settori ne stanno risentendo, dovendo trovare delle alternative per monetizzare nel mondo digitale. Per questi motivi, gli NFT potrebbero rappresentare il futuro.

In particolare, parlando del business sportivo, Visa spiega:

“Sports businesses are being challenged to find ways to harness the latest technology and deliver an experience that meets the behaviors of their fans. Even more so with the limitations of COVID-19, athletes are turning to technology to engage their fans. An estimated $18B of global sports revenue has been lost during the pandemic2 , further driving the need to diversify revenue and focus on technology to reposition businesses for growth opportunities and to capture the attention of fans.”