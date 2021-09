Ascolta qui download

L’app di monitoraggio prezzi di criptovalute CoinTicker ha lanciato oggi il suo nuovo dispositivo fisico di tracciamento crypto, sviluppato in collaborazione con CoinStats.

Il nuovo dispositivo di 1,3 pollici si chiama CoinTickr e mira a sostituire le tante applicazioni scaricate sullo smartphone a cui dover guardare per scegliere il momento migliore per comprare o vendere la crypto.

Gadget Crypto: cos’è e come funziona CoinTickr

CoinTickr nasce dall’idea di rendere semplice e più confortevole l’accesso al monitoraggio dei prezzi senza dover scaricare diverse app sul proprio smartphone.

Un comodo mini-compagno da scrivania da 1,3 pollici che eviterebbe di far perdere tempo prezioso quando si parla di prezzi e investimenti in crypto.

Il dispositivo è quindi il frutto della collaborazione di CoinTicker insieme a CoinStats, la piattaforma di gestione dei prezzi crypto e del suo wallet, che conta oltre 3 milioni di utenti attivi nel mondo.

Non solo, CoinTicker avrebbe debuttato nella sua campagna di crowdfunding su Kickstarter, segnando un risultato di finanziamento più veloce tra tutti i dispositivi di tracciamento delle crypto nella storia del crowdfunding.

CoinTickr conta al momento più di 8000 crypto e oltre 300 valute Fiat. Offre la possibilità di impostare fino a 5 avvisi basati sui punti di prezzo. In questo modo, lo schermo lampeggerà e l’allarme suonerà, facendo sapere all’utente che è il momento di comprare o vendere le sue crypto.

Per mostrare gratitudine per i finanziatori e utenti crypto in generale, CoinStats offre abbonamenti PRO a vita a tutti coloro che ottengono un pacchetto di 3 CoinTickrs. Ecco come è descritta la promozione:

“Tutti coloro che sono proprietari di più criptovalute potranno ottenere un pacchetto di più CoinTickrs così come un abbonamento gratuito alle funzionalità di CoinStat a seconda della quantità dell’acquisto. (1 anno, 2 anni e abbonamento LIFETIME Pro per l’acquisto di 1, 2 e 3 CoinTickrs, rispettivamente)”.

Gadget crypto: prodotti fisici per gli amanti del digitale

Il nuovo prodotto CoinTickr si unisce ad una serie di gadget crypto utili per chi vive in questo settore, ma anche per chi ne è semplicemente appassionato.

Altre idee di prodotti fisici dedicati al mondo crypto sono presenti anche sulla piattaforma e-commerce lanciata da The Cryptonomist: di The Crypto Merch.

Tutti i gadget di Blockchain Ladies, sono stati lanciati sulla piattaforma esattamente l’anno scorso. Dagli accessori per la casa, all’abbigliamento e borse, sono tanti gli articoli in rosa di Blockchain Ladies dedicate alla community attiva dal 2017 di donne crypto o per gli amanti del settore “donne crypto”.

Altri gadget crypto presenti su The Crypto Merch sono anche quelli firmati Zilliqa e Chainlink, messi in vendita sull’e-commerce a partire dello scorso halloween con stampe particolari.