Brock Pierce e Michael Saylor ottimisti su Bitcoin e criptovalute

Ascolta qui download

Due importanti influencer del mondo crypto, Brock Pierce e Michael Saylor, hanno espresso recentemente delle opinioni ottimistiche sul futuro di Bitcoin e delle criptovalute.

Le previsioni sul futuro di Bitcoin ed evoluzioni del prezzo d’acquisto

Michael Saylor, sempre molto bullish su Bitcoin, ieri ha pubblicato un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni.

In the long run, it won’t matter if the price of #bitcoin was .01 or .03 or .05 million dollars when you bought it. — Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 21, 2021

Secondo Saylor, in futuro non sarà particolarmente importante il prezzo di acquisto per chi avrà acquistato BTC, se questo dovesse essere pari a 0,01 o 0,03 o 0,05 milioni di dollari.

E 0,01 milioni di dollari corrispondono a 10.000$, ovvero il prezzo di BTC dell’anno scorso, mentre 0,05 milioni corrispondono a 50.000$, ovvero il prezzo toccato ad inizio settembre.

Il fatto che Saylor esprima queste cifre come frazioni di milioni, e non in decine di migliaia di unità, suggerisce piuttosto chiaramente che si aspetta che in futuro il prezzo di BTC di misurerà per l’appunto in milioni di dollari.

D’altronde non è il primo a suggerire che in futuro il prezzo di bitcoin potrebbe anche superare ampiamente il milione di dollari, anche se potrebbero volerci molti anni.

Brock Pierce invece è stato meno lapidario.

Secondo il direttore della Bitcoin Foundation, Bitcoin sta portando maggiore responsabilità sui mercati.

"#Bitcoin is bringing accountability to markets. If you behave irresponsibly, don't blame Bitcoin, these are your actions."

Here is a sneak preview of just one of the areas that I'll be highlighting at this year's SUSA Summit next month. ⚡ pic.twitter.com/Lez35opxSk — Brock Pierce (@brockpierce) September 21, 2021

Pierce aggiunge che la colpa di eventuali comportamenti irresponsabile nell’utilizzo di BTC non è affatto del protocollo Bitcoin in sé, ma sempre e soltanto di chi compie azioni di questo tipo.

Ha poi insistito dicendo che le criptovalute sono estremamente importanti perché portano trasparenza ai sistemi finanziari mondiali, ed inclusione a miliardi di persone sul pianeta che attualmente hanno scarso o nessun accesso agli strumenti finanziari.

“#Cryptocurrency is extremely important…bringing accountability to systems, bringing transparency to world systems, bringing inclusion to the billions of people on the planet with limited or lack of financial tools. We are democratizing opportunity."https://t.co/fqrTcSpcqx pic.twitter.com/Jv0M0x0SU5 — Brock Pierce (@brockpierce) September 21, 2021

Secondo Pierce le criptovalute rendono più democratiche le opportunità per tutti.

Sostiene inoltre che il cambiamento sia una costante nell’universo, e l’unica cosa che è possibile fare è adattarsi ai cambiamenti.

Uno di questi cambiamenti è in atto all’interno del sistema bancario, grazie alle criptovalute che lo rendono aperto anche ai meno abbienti.

La portata innovativa di queste nuove tecnologie va ben al di là della speculazione o dei mercati finanziari, ma riguarda l’intera società, soprattutto in quelle fasce fino ad oggi escluse dal mondo finanziario.