Twitter e Bitcoin Lightning Network: le promesse diventano realtà

Tutti entusiasti della novità di Twitter, il social dei crypto-lovers che delle crypto vuole aumentare in modo massiccio l’utilizzo della regina, Bitcoin (BTC), attraverso il suo layer 2, Lightning Network (LN).

Secondo quanto riportato, ieri l’account ufficiale di Twitter ha annunciato il lancio della funzione Tips, invio di denaro in app, che userà BTC e LN. L’app è in fase di test su iOS, ma a breve arriverà anche su Android.

Jack Dorsey, CEO di Twitter e Square, già due giorni fa (il giorno prima dell’annuncio ufficiale) aveva pubblicato il seguente tweet:

Un’alba, un tramonto, un cambiamento. Bitcoin e Lightning Network sono ora ufficialmente utilizzabili sul suo social network.

A fare le veci della notizia, subito dopo l’annuncio, ci sono stati anche i celebri nomi del mondo crypto, come Anthony Pompliano di Morgan Creek Digital e Michael Saylor di MicroStrategy.

Anche Brian Armstrong di Coinbase ha commentato con una visione più futuristica della situazione attuale, parlando di social media decentralizzati. Ecco il tweet:

Huge if true. I imagine we will see crypto integrated into most social media apps in the next 5 years. Reddit has already started in this direction. We will also see brand new decentralized social media apps.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 23, 2021