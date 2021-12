LaLiga nomina Divi crypto wallet ufficiale per MENA, SEA e Cina

Ascolta qui download

LaLiga ha annunciato una partnership pluriennale con il pioniere del ‘Crypto-made-easy’, Divi, per diventare il suo crypto wallet ufficiale per le regioni MENA, Sud Est Asiatico e Cina. Una prima mondiale per un campionato di calcio, l’accordo aumenterà la consapevolezza del wallet Divi ad un pubblico di oltre 1 miliardo.

Perché Divi e l’Asia

Allineata attraverso valori condivisi nel guidare l’innovazione e creare relazioni significative con i clienti attraverso esperienze ricche e coinvolgenti, Divi è stata scelta per la sua attenzione all’accessibilità e alla facilità d’uso, all’inclusione sociale e all’educazione.

Le regioni coperte dall’accordo sono considerate da molti esperti come le prossime capitali crypto. Secondo l’ultima ricerca de LaLiga, sono anche aree in cui le crypto stanno prendendo piede tra i tifosi. I dati di quest’anno rivelano che 1 su 10 tifosi nella regione MENA sono investitori di crypto e 6 su 10 investitori nella regione MENA sono tifosi de LaLiga.

Oscar Mayo, direttore esecutivo di LaLiga ha detto:

“La criptovaluta è abbracciata dai tifosi di calcio e vogliamo portare partner che dimostrino la nostra comprensione di ciò che è importante per loro e si allinea con i nostri valori. A questo proposito, Divi Labs era una scelta ovvia. Proprio come LaLiga, sono un marchio di sfida che sta innovando il suo settore. Come noi, sono spinti a fornire la migliore esperienza ai loro fan. Ma forse la cosa più importante è che loro, come noi, si preoccupano di costruire stretti legami con la loro comunità e sono spinti a lasciare un impatto positivo a lungo termine su tutti coloro che raggiungono”.

La partnership spingerà i confini dell’attivazione del marchio attraverso un programma completo di attività. Le aree includono la creazione di contenuti unici e di esperienze guidate dai giocatori che aiuteranno a educare i fan sulle crypto, sfruttando le risorse e le piattaforme chiave de LaLiga, tra cui la TV, gli eventi esperienziali e l’integrazione di iniziative CSR per costruire la consapevolezza e facilitare l’accesso ai servizi essenziali nelle comunità locali che vivono sfide che possono essere risolte attraverso le crypto.

Nick Saponaro, CEO, Divi Labs ha aggiunto:

“La nostra partnership con LaLiga ci offre una potente piattaforma da cui raggiungere e coinvolgere un nuovo pubblico in tutto il mondo e portare avanti la nostra missione per consentire alle persone di tutti i ceti sociali di impegnarsi nella criptoeconomia e raggiungere la libertà e l’inclusione finanziaria. Criticamente, offre anche una piattaforma di lancio da cui far arrivare i nostri prodotti nelle mani delle persone che ne hanno più bisogno. La partnership ci permetterà di accelerare la creazione di iniziative reali che aiutano alcune delle comunità più bisognose del pianeta”.

Rimuovendo le barriere all’ingresso, innovando nuove tecnologie senza attrito e fornendo casi d’uso per il mondo sviluppato e in via di sviluppo, Divi Labs è in missione per aiutare le persone in tutto il mondo a impegnarsi nella criptoeconomia e raggiungere la libertà e l’inclusione finanziaria. Il suo wallet mobile self-custodial viene caricato con caratteristiche innovative che mantengono la promessa dell’azienda di controllo individuale e sovranità finanziaria. Esse includono le tecnologie brevettate 1-Click Masternode (MOCCI™) e staking vault di Divi che rendono guadagnare e possedere criptovalute facile come premere play su Spotify.

Ora che il duro lavoro è stato fatto e le sue tecnologie di base sono state implementate, il prossimo passo di Divi Labs è quello di collegarsi al DeFi e lavorare con LaLiga, il suo pubblico e i partner per modellare la tabella di marcia definendo le caratteristiche che vorrebbero venire dopo.

A proposito di LaLiga

LaLiga è un’organizzazione globale, innovativa e socialmente responsabile, leader nel settore del tempo libero e dell’intrattenimento. È un’associazione sportiva privata composta dalle 20 squadre de LaLiga Santander e dalle 22 de LaLiga SmartBank, responsabile dell’organizzazione di queste competizioni calcistiche nazionali professionali. Nella stagione 2018/2019, LaLiga ha raggiunto più di 2,7 miliardi di persone a livello globale.

Con sede a Madrid (Spagna), è presente in 55 paesi attraverso 9 uffici e 46 delegati. L’associazione svolge la sua azione sociale attraverso la sua Fondazione ed è la prima lega di calcio professionale al mondo con un campionato per calciatori con difficoltà intellettive: LaLiga Genuine Santander.

A proposito di Divi

Divi è in missione per migliorare la vita delle persone rendendo le crypto facili e accelerando la loro adozione mainstream.

Rimuovendo le barriere all’ingresso, innovando nuove tecnologie senza attrito e fornendo casi d’uso per il mondo sviluppato e in via di sviluppo, Divi sta aiutando le persone in tutto il mondo a impegnarsi nella criptoeconomia e a raggiungere la libertà e l’inclusione finanziaria.

Tutto ciò che Divi fa è al servizio della sua visione; la consegna di un nuovo paradigma per i servizi finanziari. Uno che sia veramente decentralizzato, accessibile a tutti e che funzioni per tutti.