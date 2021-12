BlockbusterDAO vuole trasformare il brand in piattaforma DeFilm

Ascolta qui download

BlockbusterDAO vuole trasformare lo storico brand di film Blockbuster in una piattaforma decentralizzata di film in streaming, definita DeFilm. Sul social dei crypto-lovers, Twitter, il gruppo descrive la sua missione e il suo piano per realizzarla.

BlockbusterDAO, il nuovo progetto DeFilm per il brand storico

In una carrellata di tweet, l’account BlockbusterDAO ha esordito con la sua idea di voler comprare e trasformare lo storico brand dei film, ormai messo in panchina da Netflix e altri brand, in un servizio decentralizzato di film in streaming.

La scelta del brand da questa DAO non è stata fatta a caso. Ecco come l’account Twitter spiega le motivazioni che lo hanno portato su questa direzione:

Perché comprare Blockbuster? Il marchio Blockbuster non è solo nostalgico, ma è un punto di riferimento storico nella storia del cinema. Nonostante il suo riconoscimento del marchio 1/1, l’azienda è stata distrutta da una terribile leadership con l’incapacità di fare perno e prendere decisioni di business dinamiche. Il marchio prevale ancora nella mente dei consumatori quotidiani secondo Brandwatch: “(Hanno) trovato una forte correlazione tra Blockbuster e le conversazioni sui servizi di streaming, con circa 2 milioni di menzioni che contengono Blockbuster così come uno dei principali servizi di streaming (Dal 2013,) il sentiment è migliorato da un punteggio di -20 a un positivo 14. In altre parole, i sentimenti della gente per Blockbuster sono diventati positivi una volta che i suoi negozi sono spariti”.

Il nuovo progetto è stato definito “DeFilm” e rivoluziona il processo decisionale creativo e il finanziamento dell’industria cinematografica e televisiva grazie proprio alla governance DAO.

BlockcbusterDAO: raccogliere $5 milioni per iniziare

Blockbuster è attualmente di proprietà della Dish Network, un provider televisivo americano che ha acquistato la società di noleggio film nel 2011. Per farsi un’idea sul prezzo del brand, BlockbusterDAO ha riportato che sembra sia stata fatta un’offerta “al ribasso” di 1,8 milioni di dollari per il marchio, ma che il prezzo sarà più alto per battere qualsiasi controfferta.

Ecco perché, in previsione per iniziare il nuovo progetto, BlockbusterDAO pensa sia necessario provvedere a una raccolta fondi di almeno $5 milioni, attraverso il minting NFT di BlockbusterDAO. A tal proposito, ecco come cita il tweet:

Ok, ma come compriamo Blockbuster?

Raccogliere $5M+ attraverso il minting NFT di Blockbuster DAO ad un 0.13 ETH ciascuno. Iniziare la consapevolezza e la campagna di PR per costruire la pressione a vendere Comprare Blockbuster da Dish Network Registrare tutta la proprietà intellettuale a nome del DAO

FreeRossDAO e la vincita della collezione NFT di Ross Ulbricht

Nel 2021, le Decentralized Autonomous Organization o DAO, continuano a prendere piede. Oltre l’attuale proposta di BlockbusterDAO nel mondo dei film decentralizzati, a inizio mese c’è stata anche l’asta NFT per finanziare la causa del gruppo FreeRossDAO, dedicata a Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road.

In pratica, la prima collezione NFT “Genesis Collection” di Ulbricht ( attualmente in carcere con la pena detentiva sproporzionata di due ergastoli più 40 anni), ha raccolto oltre 2.800 ETH, circa 12 milioni di dollari in quel momento.

Questi fondi saranno utilizzati principalmente per liberare Ross, promuovere la riforma carceraria e per condividere il lavoro di Ross con il mondo, dando a tutti la possibilità di possederlo.

Ross Ulbricht avrebbe introdotto centinaia di migliaia di persone alla crittografia, ma la sua pena sproporzionata è collegata alla sua gestione del defunto mercato darknet di Silk Road.