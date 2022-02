Il primo ristorante in Italia ad utilizzare NFT

Ascolta qui download

Il sushi bar abruzzese Oishi Japanese Kitchen è il primo ristorante in Italia ad utilizzare gli NFT nella ristorazione.

Gli NFT approdano in un ristorante in Italia

In realtà si tratta di una mini-catena con due ristoranti in Abruzzo, uno a Teramo e l’altro a Pescara, espressioni della cucina fusion giapponese in Italia. Fondata nel 2015 da un gruppo di giovani appassionati, e rispettosa delle tradizioni, in poco tempo ha ottenuto importanti riconoscimenti, come 3 bacchette del Gambero Rosso ed il posizionamento in Guida Michelin.

Oishi darà la possibilità di acquisire un NFT Utility, ovvero un token virtuale che rappresenta l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità, registrato su blockchain, di un’opera d’arte creata in collaborazione con il digital artist abruzzese Pierpaolo Barnabei, in arte FRUTTI.

L’acquisto offrirà l’opportunità di accedere ad una serie di attività esclusive, come un menu degustazione dedicato chiamato ‘’OMAKASE’’ (in giapponese ‘’fidarsi’’), ovvero un percorso di sapori dove cucina orientale ed occidentale si fondono per ottenere un particolare connubio.

Inoltre i possessori degli NFT utility avranno accesso anche a piatti fuori menù, scontistiche riservate, possibilità di pagare in criptovalute, e l’accesso ad una community esclusiva per rimanere in contatto diretto con lo staff e la proprietà, come se fosse un vero e proprio VIP pass.

Come acquistare un NFT di Oishi Japanese Kitchen

Per poter acquistare uno di questi NFT è necessario accedere ad OpenSea e recarsi sulla pagina ufficiale di OishiNFT. Inoltre è necessario collegare il proprio wallet, in cui devono essere conservati sufficienti ETH per pagare l’acquisto.

Una volta acquistati, gli NFT vengono trasferiti al wallet personale dell’utente, che dovrà poi registrarsi su www.oishijapanesekitchen.it/nft per ottenere il proprio ID-NFT-OISHI-PASS.

Il primo ristorante ad adottare gli NFT

Il CEO di Oishi Japanese Kitchen, Luca Di Marcantonio, ha dichiarato: