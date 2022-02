Le NFT news di oggi coinvolgono la nuova scelta di uno dei principali marketplace di Non-Fungible Token, OpenSea, di passare il suo servizio clienti da Discord alla piattaforma di Metalink, per mitigare la vulnerabilità della piattaforma di messaggistica istantanea.

Non solo, anche il colosso bancario JPMorgan ha aperto un negozio nel metaverso di Decentraland, mentre nascono nuove piattaforme. Come quella di Cere Network e Polygon, la “NFT Content Monetization” Davinci e il nuovo fondo Play-to-Earn da 30 milioni di dollari lanciato da Animoca Brands e l’acceleratore di imprese Brinc.

Il popolare marketplace di OpenSea ha annunciato che cesserà di utilizzare il suo servizio clienti attraverso i messaggi diretti (o DM) su Discord per passare alla piattaforma di Metalink.

Stevey Tromberg, Head of Community di OpenSea, e Jake Udell, CEO di Metalink, si sono uniti a @farokh per un Twitter Spaces, per annunciare la partnership e spiegare a fondo il loro lavoro insieme.

La scelta è stata fatta per mitigare le vulnerabilità di Discord in corso, avendo così profili rappresentativi verificati e proteggendo gli utenti dalle truffe. Ecco l’annuncio di OpenSea riportato da Metalink su Twitter:

2/With this new partnership, owners of Metalink’s supported collections will be able to chat directly with @OpenSea to get support, offer feedback and receive updates. ✨

Here are some important words from @OpenSea new Head of Community @SteveyTrommm sent moments ago – pic.twitter.com/sA9fAyCAft

— metalink (@metalinklabs) February 15, 2022