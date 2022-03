Trenitalia e Ferrovie dello Stato, ovvero le compagnie che gestiscono il trasporto su treno in Italia, sono state colpite da un attacco hacker di tipo ransomware con richiesta di riscatto in Bitcoin.

Secondo una foto apparsa sul Corriere della Sera, uno dei più importanti quotidiani nazionali, i criminali informatici avrebbero diffuso un virus di tipo Cryptolocker e per sbloccare i sistemi pretendono un pagamento da 5 milioni di dollari in Bitcoin entro tre giorni. Trascorsi questi tre giorni, il riscatto raddoppia e passa a 10 milioni di dollari.

Questo tipo di ransomware ha bloccato i sistemi informatici di Trenitalia, tanto che per la giornata di ieri si sono registrati disagi nella compravendita di biglietti e nelle applicazioni usate dal personale di bordo via tablet. La circolazione ferroviaria invece è proseguita regolarmente.

Una delle prime indiscrezioni è che questo attacco fosse ad opera di cybercriminali provenienti dalla Russia. Ma questa ipotesi è stata smentita nella serata di ieri.

Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni ha dichiarato al Corriere della Sera:

“No alla psicosi dell’attacco collegato alla guerra in Ucraina. Qui c’è una matrice criminale, come altrove. Ripeto: è un attacco hacker simile ad altri che hanno colpito aziende e infrastrutture anche in Italia negli ultimi tempi. L’Agenzia è nata proprio per aumentare la loro capacità di resilienza, soprattutto quando a essere colpiti sono attori rilevanti, come le Ferrovie”