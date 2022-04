Cardano SPO: Pool VET [VET]

Ascolta qui download

L’ospite di questa settimana nella rubrica Cardano SPO è uno stake pool gestito da un veterinario, dove una certa quantità di ricavi sarà donata a organizzazioni no-profit per gli animali come il WWF: VET Pool [VET].

L’ospite della scorsa settimana è stato uno stake pool gestito da Softwarez at its Best (SAIB Inc), che ha sede nelle Filippine.

Questa iniziativa è un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Cardano e ogni settimana o due inviteremo uno Stake Pool Operator (SPO) a rispondere ad alcune domande e a darci un aggiornamento direttamente dall’interno della Cardano community.

Considerando che molti dei nostri lettori sono nuovi nello spazio crypto, avremo un mix di domande semplici e tecniche

Cardano SPO, intervista con VET Pool [VET]

Ciao, grazie per il tuo tempo. Dicci qualcosa di te, dove sei basato e qual è il tuo background?

Ciao. Vivo in Corea e gestisco un ospedale veterinario. Attualmente, sono interessato non solo a Cardano, ma anche a token e NFT nell’ecosistema Cardano. Inoltre, come veterinario e SPO, sono interessato a donare e aiutare le organizzazioni animali. Perciò, principalmente curo gli animali come veterinario durante il giorno e lavoro come SPO e investitore di notte.

Curare gli animali è molto gratificante, ma vedere animali malati e i loro tristi accompagnatori, mi addolora spesso. Così, quando la sera ritorno a casa dal lavoro, continuo a pensare a quello che è successo in ospedale durante il giorno, e questo diventa stressante. Poiché ho un grande senso di missione per gli animali e per il mio ospedale, è risultato difficile bilanciare lavoro e vita.

Tuttavia, dopo aver conosciuto Cardano, di recente apprezzo il mio tempo dopo il lavoro. In realtà, sono più stanco di prima, ma sono felice. Essere un veterinario è il mio lavoro e la mia missione, e Cardano rende la mia vita migliore. Ho trovato l’equilibrio tra lavoro e vita privata grazie a Cardano.

Come hai scoperto Cardano e perché sei diventato uno Stake Pool Operator (SPO)?

Quattro anni fa ero solo un semplice follower e investitore in ADA. Sono rimasto però affascinato da Cardano e dalla filosofia di Charles che mira alla decentralizzazione. E volevo anche far parte dell’ecosistema di Cardano. Così ho creato uno stake pool. Come veterinario, è un lavoro a parte, ma dall’anno scorso, ho studiato Linux di cui non sono pratico, e ho creato un pool nella seconda metà dell’anno scorso facendo riferimento alle informazioni fornite dalla Cardano community.

Il mio intento era quello di realizzare un precedente per mostrare che anche persone che non sanno molto di informatica o di programmazione di computer possono gestire un pool, in quanto l’ecosistema di Cardano è veramente decentralizzato. Come veterinario e SPO, volevo promuovere Cardano alle persone che amano gli animali.

Guardando i vari stake pool, ho capito che ognuno ha obiettivi diversi. Inoltre, mi sono reso conto che i pool riuniscono persone che condividono gli obiettivi e sostengono e simpatizzano in quella direzione. Sono un veterinario, amo gli animali e ho il senso del dovere di proteggerli. Una parte delle entrate dell’ospedale viene già donata agli animali.

Nel mondo di Cardano, ho pensato che ci sarebbero state molte persone con i miei stessi pensieri. Così ho pensato che sarebbe stato bello per le persone come me riunirsi e fare staking insieme e donare una parte dei nostri profitti agli animali in futuro. È questa la caratteristica del Pool che posso attuare sfruttando i miei punti di forza. Così è nato VET POOL.

Che cosa ne pensi della rete degli Stake Pool Operators? Quanto è difficile per i piccoli SPO attirare i deleganti?

È diventato più difficile per i piccoli SPO attrarre deleganti di quanto lo fosse prima. I deleganti non vogliono affidarsi a un piccolo pool perché non è facile generare blocchi costanti se la pool non è abbastanza grande. Inoltre, gli ADA in staking dei piccoli pool sono diminuiti ulteriormente a causa della DeFi su Cardano e delle ISPO. Uno dei maggiori punti di forza di Cardano è la decentralizzazione, e se l’attività dei piccoli pool diminuisce, penso che la decentralizzazione si indebolirà gradualmente.

Mi chiedo anche: oltre a Twitter, YouTube, Discord, ecc, dove altro si possono incontrare i vari deleganti? Cos’altro si può fare? Stiamo sempre riflettendo. Gestiamo anche Twitter e abbiamo fatto un video di staking su YouTube. Ma i deleganti non stanno aumentando. Sono diventato amico di molti SPO di piccole dimensioni come me. Sono sinceramente curioso di sapere dove posso incontrare i deleganti e attirarli.

Guardando Twitter di recente, i piccoli pool si stanno ritirando in continuazione. È triste vedere i miei colleghi SPO andarsene e a volte penso che presto potrebbe essere la mia storia. Bisogna essere forti però!

Come veterinario, quali applicazioni della tecnologia blockchain vedi nel tuo campo e più in generale nel settore medico?

La tecnologia blockchain ha infinite possibilità nella medicina e nella veterinaria. Sarà più economico e più facile registrare e utilizzare i registri dei pazienti sulla rete blockchain. Se i documenti relativi alla registrazione e alla segnalazione di animali rari o estinti sono inseriti su blockchain, le informazioni possono essere facilmente condivise in tutto il mondo e gli animali possono essere protetti.

Ottimo contributo. Qualche pensiero finale? Dove possono rimanere in contatto le persone?

Cardano è un progetto con un grande potenziale per il futuro. È un progetto blockchain per il pubblico che è particolarmente focalizzato sulla decentralizzazione rispetto ad altri progetti blockchain. Non vedo l’ora di vedere il futuro di Cardano. È possibile contattare facilmente il nostro pool attraverso Twitter. Non esitate a mettervi in contatto con noi.

Deleganti di Cardano a cui piacciono gli animali, potete investire, ma potete anche donare per gli animali. Chi ama gli animali è il benvenuto. Infine, grazie mille per aver organizzato queste interviste per i piccoli pool. Questo è un grande punto di forza e di aiuto anche per gli SPO come me. Grazie mille.

Disclaimer: Le opinioni e i punti di vista degli SPO sono propri e non riflettono necessariamente quelli della Cardano Foundation o IOHK.