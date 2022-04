Ascolta qui download

Il mercato delle criptovalute si è evoluto al di là dei nomi affermati come Bitcoin ed Ethereum per diventare un’arena dinamica dove le altcoin di rottura possono incrementare rapidamente di centinaia e persino migliaia di volte il loro valore originale in pochissimo tempo. Questo non solo supporta l’avanguardista innovazione blockchain, ma espande anche massicciamente le opportunità di investimento presentate dal mondo crypto.

Un emergente che prevede di raggiungere 200 volte il suo prezzo attuale nel 2022 è RBIS, il token che alimenta ArbiSmart. Il progetto sta rapidamente introducendo nuove opportunità in più aree contemporaneamente, dalla DeFi e NFT al metaverso, guadagnando credibilità e popolarità ad un ritmo sostenuto.

RBIS sta ampliando la sua portata

Dalla sua quotazione iniziale, all’inizio di questo trimestre, RBIS è stato aggiunto ad un numero significativo di scambi di alto livello che hanno alta liquidità e volume di trading, nonché grandi comunità di criptovalute dedicate, come Uniswap, SushiSwap, HitBTC e Coinsbit tra le altre.

Mentre il processo di quotazione continua a prendere slancio, il token continuerà a guadagnare terreno, godendo di un maggiore riconoscimento del nome e legittimità. Tutto questo sta avvenendo parallelamente al rapido rilascio di una serie di utility RBIS, progettate per spingere la domanda del token ed esporsi ad un nuovo pubblico dai diversi mondi dell’arte, della finanza e del gioco fino all’espansione dell’ecosistema cripto ArbiSmart.

ArbiSmart funziona velocemente

Uno dei motivi principali per cui RBIS è stato individuato dagli analisti per il suo eccezionale potenziale di crescita è la velocità con cui i nuovi prodotti e servizi vengono immessi sul mercato.

I servizi di ArbiSmart attualmente includono una piattaforma di arbitraggio automatico di criptovalute, che fornisce profitti passivi fino al 45%. Il progetto offre anche conti di risparmio a lungo termine e ad alto interesse che offrono fino all’1% di interesse al giorno.

Per il secondo trimestre del 2022 il team di sviluppo ha sensibilmente aumentato il ritmo. In aprile, ArbiSmart lancerà un wallet generatore di interessi per FIAT e criptovalute che offre tassi fino al 45% all’anno. Gli sviluppatori del progetto stanno anche rilasciando un’applicazione mobile, consentendo all’utente di acquistare, scambiare e conservare in modo sicuro gli asset digitali.

Nel mese di maggio ArbiSmart introdurrà un servizio di yield farming decentralizzato che offrirà ricompense eccezionalmente elevate per il capitale in staking nei pool di liquidità ETH/RBIS e USDT/RBIS, tra cui APY fino al 190.000%, così come lo 0,3% delle commissioni da ogni scambio.

Inoltre ArbiSmart lancerà un mercato NFT nel Q2. I partecipanti saranno in grado di acquistare token non fungibili con RBIS per ottenere la proprietà delle opere d’arte nella vasta collezione di arte digitale di 10.000 pezzi del progetto.

Questa enorme spinta allo sviluppo sta diversificando l’hub cripto ArbiSmart, introducendo RBIS ad una più ampia comunità cripto, che dovrebbe aumentare la domanda e far salire il prezzo del token.

Il team è in sintonia

Ciò che distingue RBIS è anche il fatto che gli sviluppatori di ArbiSmart sono sempre all’avanguardia con le ultime tendenze cripto.

Man mano che emergono nuove applicazioni della tecnologia blockchain, ArbiSmart risponde con eccezionale agilità. Avendo già abbracciato NFT e DeFi, il progetto introdurrà il proprio metaverso così come i servizi di cripto-banking e uno scambio di valuta digitale nel corso di quest’anno.

Un metaverso alimentato dalla valuta RBIS è in cantiere per la seconda metà del 2022, dove i possessori di token saranno in grado di ottenere terreni virtuali, oggetti di gioco e altro.

Inoltre, all’inizio di quest’anno, ArbiSmart ha dato il via ad un innovativo pacchetto cripto bancario, aggiornando la sua autorizzazione UE. Ora il progetto è pienamente autorizzato a fornire le carte di debito cripto, gli IBAN e le soluzioni di servizio di pagamento che sono previste per il lancio in H2.

Anche se il prezzo di RBIS è attualmente in bilico intorno ai 50 centesimi, gli analisti prevedono un aumento di valore del 20.000%. Le prossime utility RBIS sono impostate per guidare la domanda di token ed erodere la limitata offerta di token, con conseguente aumento del prezzo nei prossimi mesi. Questo potrebbe portare a guadagni sostanziali per coloro che colgono l’opportunità abbastanza presto e comprano RBIS ora prima che il prezzo vada “to the moon”.