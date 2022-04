Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Se gli investitori stanno cercando di trovare la prossima grande opportunità crypto del 2022, ArbiSmart (RBIS) presenta una prospettiva davvero solida.

Il token RBIS è stato listato per la prima volta sugli exchange crypto a metà gennaio, e secondo le recenti proiezioni degli analisti è sul punto di esplodere, con un aumento di valore del 20.000% previsto nei prossimi mesi.

I progressi del progetto finora

Dall’inizio dello scorso trimestre, il processo di listing di RBIS ha rapidamente guadagnato slancio e la moneta è già su più exchange, tra cui Coinsbit, HitBTC, LAToken, SushiSwap e Uniswap, con altri in arrivo.

Ogni singolo listing sta migliorando il riconoscimento del nome, rendendo RBIS accessibile a un pubblico globale ancora più ampio. Ogni scambio aggiuntivo aumenta anche la credibilità e la redditività del token, mentre guida anche la liquidità e il volume di trading.

In termini di offerta, ArbiSmart attualmente esegue l’arbitraggio crypto, attraverso una piattaforma di trading automatico che genera fino al 45% all’anno in profitti passivi. Nelle prossime settimane, però, il progetto ha intenzione di introdurre molteplici nuove utility RBIS in rapida successione, tutte completamente autorizzate dall’UE.

Tutto in arrivo questo trimestre

ArbiSmart sta facendo girare la palla a maggio, con il lancio di un portafoglio di criptovalute che genera interessi. Supportando una vasta gamma di FIAT e criptovalute, il portafoglio offrirà un deposito sicuro e tassi fino al 147% sui conti RBIS e fino al 49% su tutte le altre valute.

Gli utenti del wallet saranno in grado di scegliere tra una gamma di piani di risparmio, scegliendo di mantenere i loro fondi sempre accessibili, o di bloccare il loro capitale in un conto che genera interessi, con una scadenza più lunga sui fondi che si traduce in un tasso di interesse più elevato.

Gli interessi saranno pagati ogni giorno e i titolari del wallet avranno la possibilità di inviare i loro interessi a un conto aperto dove si può accedere in qualsiasi momento, mentre il capitale su cui si sta guadagnando rimane intatto nel conto bloccato.

Il lancio del wallet sarà immediatamente seguito dal rilascio di una versione mobile che permetterà all’utente di scambiare, comprare o conservare criptovalute da qualsiasi luogo tramite il proprio telefono o tablet.

Questo trimestre vedrà anche l’introduzione di Smart Yield Farm, un programma decentralizzato di yield farming che permetterà ai partecipanti di fare staking di fondi in pool di liquidità ETH/RBIS e USDT/RBIS e ritirare i loro fondi in qualsiasi momento. In cambio della fornitura di liquidità i partecipanti riceveranno ricompense elevate nel settore, tra cui lo 0,3% delle commissioni di ogni operazione e fino al 190.000% APY.

Nel Q2, ArbiSmart sta anche rilasciando una collezione di 10.000 opere d’arte digitali uniche, così come un mercato NFT, dove sarà possibile acquistare e vendere in modo sicuro token non fungibili utilizzando RBIS.

Cosa sta arrivando nella seconda metà del 2022

Il team di ArbiSmart non sta togliendo il piede dall’acceleratore nella seconda metà del 2022, e ha una serie di utilità aggiuntive in cantiere.

In H2, ArbiSmart sta lanciando il proprio exchange di criptovalute, fornendo una struttura di commissioni particolarmente bassa e tassi competitivi.

In seguito sarà introdotto un metaverso play-to-earn con RBIS come valuta di gioco. I partecipanti saranno in grado di esplorare e creare nuovi spazi digitali, giocare a vari giochi, acquistare oggetti di gioco e generare profitti nel mondo reale comprando beni immobili virtuali e poi costruire o vendere gli appezzamenti di terreno digitali.

Inoltre, ArbiSmart ha appena aggiornato le sue autorizzazioni UE per aprire la strada al lancio di una serie di servizi di crypto banking nella seconda metà dell’anno, che includeranno carte di credito crypto, IBAN e soluzioni di pagamento.

Come funziona l’ecosistema

RBIS ha bisogno di utilizzare tutte le utilità nell’hub di cryptofinanza ArbiSmart, quindi gli NFT nel mercato e gli oggetti in-game nel metaverso possono essere acquistati solo con RBIS. Inoltre, con la Smart Yield Farm, i fondi devono essere messi in staking in pool di liquidità ETH/RBIS, WBTC/RBIS e USDT/RBIS, mentre i possessori di portafogli devono tenere una quantità minima di RBIS per guadagnare interessi sui fondi immagazzinati.

La natura interconnessa dell’ecosistema ArbiSmart è progettata per aumentare la liquidità. Per esempio, un giocatore può acquistare un avatar da usare nel metaverso attraverso il mercato NFT. Inoltre, l’uso di RBIS in tutto l’ecosistema è ricompensato, quindi detenere un NFT acquistato con RBIS garantirà una percentuale di profitto annuale più alta quando si partecipa al programma di yield farming.

L’introduzione di tutte queste nuove utilità sta per mandare la domanda di token alle stelle, mentre la quantità di RBIS che può essere creata è permanentemente limitata. Quindi, con l’aumento della domanda, l’offerta diminuirà, spingendo il prezzo verso l’alto.

Attualmente il prezzo di RBIS è sotto $1, ma come la piattaforma ArbiSmart si evolve in un hub di servizi finanziari imballato nelle prossime settimane e mesi, il valore del token è proiettato a sparare fino a quasi $200. Per approfittare degli enormi guadagni potenziali, mentre il prezzo rimane basso, comprate RBIS oggi.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.