Secondo il capo dell’ufficio investimenti di Guggenheim, Scott Minerd, il Bitcoin è in crisi e toccherà presto gli 8000 dollari.

Scott Minerd in alcune dichiarazioni di lunedì durante il World Economic Forum di Davos, ai microfoni di Andrew Ross Sorkin della CNBC, si è espresso così:

Secondo l’economista la discesa di Bitcoin non si arresterà poiché il suo valore reale equivale a 8000 dollari, ma ciò vorrebbe dire una perdita di valore del 70% che si unirebbe alla perdita totale delle criptovalute di questo mese. La cifra ammonta a 500 miliardi di dollari, gran parte dovuta alla debacle dell’ecosistema Terra.

Della stessa opinione di Minerd vi sono altri illustri economisti come Robert Kiyosaki autore del bestseller Rich Dad Poor Dad, che fa una previsione analoga dicendo però che il range che prevede lui è tra gli 11.000 e gli 8.000 dollari.

La lotta all’inflazione ferrea della Banca Centrale Americana seguita a ruota dalle altre banche centrali nel mondo con innalzamento di tassi consistenti e periodici oltre alla politica monetaria, sono terreno fertile per la caduta di un Bitcoin che ultimamente mostra la corda e soffre nel rimanere a quota 30.000 dollari.

Il prezzo di BTC è sceso di un clamoroso 24% solo negli ultimi 30 giorni e la discesa sembra lentamente continuare.

Secondo il CIO quasi tutte le crypto sono “spazzatura” ha dichiarato, tuttavia lo stesso destino non è riservato per Bitcoin ed Ethereum che avranno lunga vita.

Le crypto così strutturate non sono probabilmente la forma definitiva di un progetto che coinvolge tutto il mondo e che in futuro porterà la gente ad usarle comunemente magari sostituendo del tutto le monete FIAT.

Il pensiero del Capo Dipartimento del Guggenheim, è il seguente:

“La maggior parte di queste valute, non sono valute, sono spazzatura. Non credo che abbiamo ancora visto il giocatore dominante nelle criptovalute. Se fossimo seduti qui nella bolla di Internet, parleremmo di come Yahoo e America Online siano stati i grandi vincitori. Tutto il resto, non potevamo dirti se Amazon o Pets.com sarebbero stati i vincitori.

Non credo che abbiamo ancora avuto il prototipo giusto per le criptovalute. Nessuna di queste cose passa, non passa nemmeno su una base”.