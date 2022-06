The Sandbox è al terzo posto per hashtag nel mondo

Secondo una ricerca recentemente condotta dall’azienda di analisi Santiment, il famoso metaverso di The Sandbox è ora al terzo posto per hashtag nel mondo, almeno stando ai dati del 27 giugno.

🏆 #TheSandbox contest on #Twitter has 3 of the top 10 trending hashtags on an up and down price action Monday. Renewed interest in #Trump as president in 2024 🇺🇸, as well as #Swiftcoin 🏃, are also seeing a high amount of social volume. https://t.co/jn2xeu5qkk pic.twitter.com/o9PInLuStl

— Santiment (@santimentfeed) June 27, 2022