Il ristorante NFT Bored & Hungry aprirà in Corea del Sud

Il celebre ristorante a tema Bored Ape Yacht Club (BAYC), Bored & Hungry, ha annunciato che aprirà il prossimo autunno 2022, la sua seconda sede in Corea del Sud, precisamente a Seoul.

Si tratta della seconda sede come fast food dopo quella di Long Beach, in California, ma prima come sede internazionale del Food Fighters Universe, il primo gruppo di ristoranti NFT al mondo.

ready to get more out of your pfp? Food Fighters Universe is your all access pass to free monthly meals in our global restaurant network, secret dining experiences, merch, airdrops, and a universe of possibility 🚀

JOIN THE FOOD FIGHT 👉https://t.co/I2zZw1srtE pic.twitter.com/9ucWKtKBkH

— Food Fighters Universe | MINTING NOW (@FoodFightersU) July 6, 2022