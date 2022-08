Cardano NFT: Battle Borgz

Ascolta qui download

L’ospite di questa settimana nella rubrica Cardano NFT è un gioco multiplayer PvP e PvE isometrico basato sulla blockchain di Cardano: Battle Borgz.

Questa iniziativa è un punto di riferimento per gli NFT su Cardano e ogni settimana o due inviteremo qualcuno a rispondere ad alcune domande e a darci un aggiornamento direttamente dall’interno della Cardano community.

Considerando che alcuni dei nostri lettori sono nuovi nello spazio delle criptovalute, avremo un mix di domande semplici e tecniche.

Progetto NFT su Cardano: Battle Borgz

Ciao, è un piacere avervi qui. Per favore, presentate il vostro team, da dove venite, quali sono i vostri background?

Ciao, grazie per l’intervista. Siamo Battle Borgz e proveniamo da tutto il mondo, compresi Regno Unito, Canada e Paesi Bassi. Siamo gamer e col tempo abbiamo unito questo hobby all’interesse per la blockchain e in particolare per Cardano.

Il nostro project manager Nick ha un background nel mondo del business tradizionale, nel settore degli eventi e dell’ospitalità. Il nostro sviluppatore principale ha esperienza nello sviluppo di giochi e web, mentre sia il nostro community manager che il moderatore principale hanno un background militare.

Che cos’è Battle Borgz, come state integrando gli NFT e perché avete scelto la blockchain di Cardano per il vostro progetto?

Battle Borgz è un gioco multiplayer PvP e PvE isometrico basato sulla blockchain di Cardano. I nostri giocatori useranno i loro NFT come personaggi di gioco per accedere alla nostra modalità ranked, ma avremo anche una modalità free to play in cui non è necessario avere un NFT. Il vantaggio di giocare in modalità ranked consiste nell’opportunità di vincere il nostro token, BORGZ. I giocatori possono divertirsi con il nostro gioco e guadagnare il nostro token da spendere in boost di gioco o da scambiare in valuta ADA/FIAT.

Cardano è la blockchain ideale per lo sviluppo e l’operatività di progetti come il nostro, grazie alle basse commissioni di transazione e agli elevati livelli di sicurezza. In particolare, le basse commissioni di transazione sono perfette per un gioco battle arena come il nostro. Il nostro gioco dal ritmo incalzante significa che le partite finiranno relativamente presto e che sarà necessario effettuare molte transazioni BORGZ alla fine delle partite. Le basse commissioni di Cardano significano anche che i giocatori possono usare i loro BORGZ per acquistare alcuni oggetti nel nostro gioco quasi senza costi aggiuntivi.

L’altro motivo principale per cui abbiamo scelto Cardano è l’alto livello di sicurezza della catena. Vogliamo che i portafogli e i fondi dei nostri utenti siano sicuri al 100% e Cardano è una decisione intelligente in questo senso. Potremmo continuare ancora a lungo, per molte ragioni. L’ultima che menzionerò è che il nostro team è stato coinvolto con Cardano per un po’ di tempo e abbiamo un affetto condiviso per esso.

A che punto siete dello sviluppo? Cosa possono fare gli utenti per interagire con l’universo di Battle Borgz?

Siamo nella fase 2 della nostra roadmap. Le tappe completate nella fase 1 includono:

Vendite di $BORGZ

Sviluppo dell’ambiente di gioco 3D

Sviluppo dell’HUD

Sviluppo di personaggi 3D

Staking di $BORGZ

Animazione dei personaggi 3D

Tutto ciò che abbiamo sviluppato finora è stato realizzato prima di qualsiasi vendita NFT, volevamo essere tra i pochi progetti che mostrano uno sviluppo di gioco comprovato prima di qualsiasi mint di NFT. Ora siamo nella fase della nostra tabella di marcia in cui avverrà il minting di Origins V.1 per poter continuare il nostro sviluppo.

Dopo il minting di NFT passeremo alla Fase 2, che prevede lo sviluppo di molti altri personaggi e ambienti, oltre a dedicarci alla codifica del gioco e a sviluppare il modo in cui i nostri personaggi interagiscono tra loro.

Dove immaginate il vostro progetto tra un anno e oltre?

Tra un anno intendiamo essere operativi con la nostra modalità PvP, le prime mappe e modalità di gioco, e avere una storia e una trama complete che coinvolgano profondamente i nostri giocatori nell’universo di Borgz. Nel periodo successivo al lancio iniziale sulla rete principale, lavoreremo allo sviluppo del nostro sistema di gioco, includendo nuove mappe, modalità di gioco, personaggi/fazioni e altro ancora. Monitoreremo continuamente il nostro ciclo di token all’interno della nostra economia di gioco, abbiamo bisogno di analizzare questi dati per garantire la longevità del gioco.

La nostra visione a lungo termine è che Battle Borgz diventi uno dei progetti Cardano Play to Earn più rispettati e conosciuti. La nostra etica consiste nel mettere il controllo nelle mani dei giocatori, e crediamo che se ci atteniamo a questo e ad altri valori, la nostra base di giocatori continuerà ad espandersi nel tempo.

Grazie per il vostro contributo. Qualche commento di chiusura? Dove è possibile saperne di più?

Consiglio a chiunque voglia conoscere il nostro progetto di unirsi al nostro server Discord e di guardare il nostro sito web o il nostro canale YouTube. Abbiamo informazioni e video dell’ambiente di gioco e delle animazioni dei personaggi. Se volete fare un’analisi approfondita, date un’occhiata al nostro whitepaper.

In generale, il nostro server Discord è il posto migliore per iniziare: siamo sempre attivi per rispondere a qualsiasi domanda e disponiamo di molte risorse sui diversi canali.

Le mie parole finali sono: grazie per averci concesso questa intervista e grazie a tutti coloro che stanno leggendo.

