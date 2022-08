Ascolta qui download

Nel tweet scherzoso di Elon Musk in cui affermava di aver acquistato la squadra del Manchester United, è intervenuto anche Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, con “preferiremmo che comprassi altri Bitcoin”.

Michael Saylor esorta Elon Musk a comprare Bitcoin

Proprio ieri, Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo CEO di Tesla e SpaceX, aveva pubblicato dei tweet, scherzando sul fatto di voler acquistare la squadra del Manchester United, smentita solo 4 ore dopo.

In quel contesto, a intervenire, c’è stato anche Michael Saylor, il famigerato CEO di MicroStrategy pro-bitcoin che ha commentato come segue:

https://twitter.com/saylor/status/1559808813712265217

E.M.: “Per essere chiari, sostengo la metà sinistra del Partito Repubblicano e la metà destra del Partito Democratico! Inoltre, sto comprando il Manchester United ur welcome” M.S.: “Preferiremmo che comprassi altri bitcoin.”

Michael Saylor è un massimalista di Bitcoin

Come poter intervenire se non citando Bitcoin? Michael Saylor si è definito come massimalista di Bitcoin e cioè una persona che ritiene che BTC sia l’unica vera criptovaluta mai creata.

Un massimalista di Bitcoin disdegna le altre altcoin, considerandole come progetti al limite della legalità o truffe o comunque progetti di dubbia natura.

Non a casa, Saylor possiede quasi 130.000 BTC in portafoglio, per un controvalore di quasi 4 miliardi di dollari. Un motivo in più per difendere a spada tratta la regina delle crypto, scontrandosi persino con Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum.

Eh sì, perché i massimalisti di Bitcoin disdegnano anche Ethereum come le altre altcoin. E infatti, di recente, sempre su Twitter i due pare abbiano litigato, e da una parte Saylor definiva Ethereum immorale, e dall’altra Buterin crede che i massimalisti seguano una blockchain da applicazione semplice, non in grado di fare altro tranne che trasferire BTC.

Il Bitcoin Musk

Un’altra trovata su Twitter riguarda l’hashtag di #Bitcoinmusk che sta ottenendo una discreta attenzione, anche se non coinvolge realmente né Bitcoin né Elon Musk.

Si tratta di un progetto che cerca di attirare attenzione unendo questi due nomi, mettendo in pre-sale un nuovo token, chiamato BTCMUSK che, al momento della scrittura, non risulta scambiabile sui mercati.

Proprio per questo, l’iniziativa potrebbe essere del tutto pubblicitaria e non seria, cercando di convincere persone ad acquistare questo token sfruttando le parole di Bitcoin e Musk.