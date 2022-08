Ascolta qui download

Oggi il Plan ₿ Forum, ospitato da Tether Operations Limited (Tether), la società tecnologica che supporta la piattaforma blockchain che alimenta la più grande moneta stabile per capitalizzazione di mercato (USD₮) e la Città di Lugano, ha annunciato nuovi relatori esperti per la sua prossima conferenza. Il Forum vedrà la partecipazione di leader del settore blockchain insieme a influenti esperti dei mercati finanziari globali e dell’ecosistema Bitcoin presso il Palazzo dei Congressi di Lugano il 28 e 29 ottobre.

Il Plan ₿ Forum di Lugano, relatori e panel

Alla già stellare lista di relatori che discuteranno di come il Bitcoin stia sconvolgendo il mondo a livello sociale ed economico e dell’importante tema delle libertà individuali si aggiunge Stella Assange, avvocato e moglie del fondatore di WikiLeaks Julian Assange; Gabriel Shipton, produttore cinematografico e fratello di Julian Assange; Milena Mayorga, ambasciatrice di El Salvador negli Stati Uniti; Fadi Elsalameen, Adjunct Senior Fellow presso il Bitcoin Policy Institute; e Farida Bemba Nabourema, attivista per i diritti umani e fondatrice del movimento “Faure Must Go” in Togo.

Stella Assange e Gabriel Shipton parteciperanno a una chiacchierata con il giornalista e conduttore di podcast Peter McCormack, una voce di spicco della comunità Bitcoin, e condivideranno le loro esperienze di difesa della libertà di parola.

L’ambasciatore Milena Mayorga parteciperà ad un dibattito sull’adozione di bitcoin a livello stato-nazione e sulle opportunità che offre ai mercati emergenti.

Fadi Elsalameen parlerà dell’uso di Bitcoin negli scambi commerciali tra palestinesi e israeliani.

Farida Bemba Nabourema modererà un dibattito dal titolo “Bitcoin come strumento di libertà finanziaria”.

Oltre ai relatori e ai gruppi di discussione, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica di realtà virtuale sulle orme di Julian Assange e riflettere sulla libertà di parola. I partecipanti potranno navigare virtualmente nei luoghi in cui Assange ha vissuto negli ultimi 10 anni: dall’ambasciata dell’Ecuador nel Regno Unito al carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra, dove Assange è attualmente detenuto.

Grazie alla famiglia Assange, verrà anche proiettato in anteprima il film documentario prodotto da Shipton. Si tratta di un ritratto intimo della lotta del padre di Julian, John, per la liberazione del figlio.

Una definizione approfondita di Bitcoin

Il forum Plan ₿ di Lugano sarà caratterizzato da discorsi chiave, interviste e dibattiti e offre un’opportunità unica di dialogo con i principali esperti del settore e di networking con gli altri partecipanti. I dibattiti e le conversazioni si concentreranno sul complesso ecosistema Bitcoin e su uno sguardo approfondito alle sue diverse componenti: “bitcoin” è una parola utilizzata a livello globale per definire una valuta digitale che può essere acquistata, conservata o scambiata; mentre “Bitcoin” definisce anche il protocollo tecnologico che consente di effettuare transazioni digitali.

L’ecosistema Bitcoin si basa su alcuni principi fondamentali che verranno approfonditi durante il forum: il diritto alla privacy, all’inclusione e alla libertà (libertà individuale, libertà di parola e libertà finanziaria). Lugano promuove quindi un dialogo aperto, in linea con la tradizione svizzera di sostegno alle libertà individuali. Un impegno, quindi, anche da parte delle istituzioni che garantiscono queste libertà.

La lista dei relatori

Tra i relatori confermati e già annunciati figurano il cypherpunk e informatico Nick Szabo, Adam Back, CEO di Blockstream, Jameson Lopp, CTO di CASA, Max Keiser e Stacy Herbert, co-fondatori di El Zonte Capital, e Peter McCormack, conduttore di What Bitcoin Did Podcast e presidente del Real Bedford FC; Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex/Tether; Samson Mow, architetto del Bitcoin bond; il principe Filippo Karageorgevitch di Serbia e Jugoslavia; Jimmy Song, sviluppatore ed esperto di Bitcoin; Frank Chaparro, editore di The Block; John Carvalho, CEO di Synonym; Indira Kempis, senatrice messicana; Sandeep Nailwal, cofondatore di Polygon; e altri ancora.

Le informazioni sul programma, i relatori e la registrazione al Plan ₿ Forum sono disponibili sul sito ufficiale.

Informazioni su Plan ₿

Lugano Plan ₿ è un’iniziativa congiunta della Città di Lugano e di Tether dedicata all’integrazione della tecnologia Bitcoin a Lugano, dalle piccole transazioni economiche presso le imprese locali al pagamento delle tasse in criptovalute.

Informazioni sulla Città di Lugano

Lugano è la capitale economica della Svizzera meridionale, situata in posizione strategica tra le aree metropolitane di Milano e Zurigo. Immersa in un ambiente naturale eccezionale e in paesaggi panoramici, la città giardino del Ticino è un’ambita meta turistica e un luogo ideale per vivere e lavorare. Lugano è sede di un importante centro finanziario, nonché di poli farmaceutici, di commercio di materie prime e di attività di moda e, più recentemente, ha sviluppato un ecosistema per l’innovazione tecnologica e la blockchain. Città universitaria dal 1996, Lugano vanta istituti e infrastrutture di ricerca competitivi a livello globale, tra cui l’Istituto Dalle Molle per l’intelligenza artificiale (IDSIA) ed il Swiss National Supercomputing Center.

Tra le città più sicure della Svizzera, Lugano, oltre a un piacevole clima mediterraneo, offre una legislazione favorevole agli affari e infrastrutture eccellenti, unite alla stabilità politica tipica della Svizzera.

Informazioni su Tether

Tether è la stablecoin più importante e un pioniere della libertà finanziaria e dell’innovazione. Creata nell’ottobre 2014, Tether è cresciuta fino a diventare la criptovaluta più scambiata, superando tutte le offerte rivali messe insieme. Tether sta sconvolgendo il sistema finanziario tradizionale offrendo un approccio più moderno al denaro, introducendo la moneta fiat-digitale nelle blockchain di Bitcoin, Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni, Tron, Algorand e Solana, nonché nella piattaforma di smart contract Avalanche, Tether dà un contributo significativo a un ecosistema più connesso. Tether combina i vantaggi delle valute digitali, come le transazioni globali istantanee, con i vantaggi delle valute tradizionali, come la stabilità dei prezzi. Grazie all’impegno per la trasparenza e la conformità, Tether è un modo veloce e a basso costo per effettuare transazioni monetarie.