Paola Pinna: l’intervista all’artista NFT nel metaverso di The Nemesis

Come precedentemente annunciato, The Cryptonomist e The Nemesis hanno consolidato la propria partnership con il lancio del primo talk show nel metaverso.

Arrivati al terzo episodio, l’intervista di oggi è quella con l’artista NFT Paola Pinna.

The Nemesis & The Cryptonomist: nuove interviste a tema metaverso e NFT

The Nemesis era già partner di The Cryptonomist per numerosi eventi ed interviste svoltesi in modalità virtuale, ed ora ospiterà nel suo metaverso questa innovativa iniziativa.

Il Talk show tratterà diversi argomenti che spazieranno dalle crypto alla digital art al mondo degli NFT. Ogni settimana ci saranno ospiti nel salotto virtuale pronti a discutere delle ultime novità di questo settore.

Con la realizzazione di questo progetto innovativo The Cryptonomist e The Nemesis gettano le basi di quello che potrà essere il futuro della comunicazione e edutainment confermandosi ancora una volta precursori del settore.

Chi è l’artista Paola Pinna

Artista 3D digitale, Paola Pinna nasce a Cagliari, in Sardegna. Dopo aver completato gli studi in Fine Art Digital al Camberwell College of Arts di Londra, è tornata in Italia dove lavora come artista, esponendo sia online che a livello globale. Paola fa anche parte del mondo della crypto arte dall’inizio del 2021.

Dal 2020 si occupa anche di progetti commerciali creativi, collaborando con marchi come Vogue, Warner Bros Music, Adidas e molti altri ancora.

Il lavoro di Paola esplora il significato dell’essere umano oggi, concentrandosi su diversi aspetti del rapporto tra l’uomo e la tecnologia, mostrando un fascino per i nuovi modi di concepire la vita, la spiritualità, il metaverso e l’identità nell’era del progresso tecnologico.

Paola ha esposto in tutto il mondo, da Los Angeles a Dusseldorf, passando per Milano, Londra, New York e Austin.

