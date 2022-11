L’ex CEO di FTX definito “il Bernie Madoff delle Crypto”

Il co-fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), è sempre più nell’occhio del ciclone.

Infatti, stanno indagando sul suo comportamento sia le autorità statunitensi che quelle delle Bahamas.

SBF è cittadino statunitense, ma FTX ha sede alla Bahamas, quindi sono ben due le giurisdizioni toccate da questa vicenda.

Anzi, la SEC delle Bahamas vorrebbe assumere l’intero controllo della liquidazione di FTX, dato che si tratta di una società bahamense, mentre FTX vorrebbe che il processo si svolgesse negli Stati Uniti. Per questo motivo ha chiesto il Chapter 11 della legge fallimentare statunitense, ma a quanto pare le autorità bahamensi si rifiutano di lasciare la gestione della liquidazione a quelle USA.

Quindi SBF è sotto indagine sia da parte delle autorità bahamensi, che stanno gestendo il processo di liquidazione degli asset di FTX, sia da parte delle autorità statunitensi, che stanno indagando su di lui e su tutti coloro che hanno promosso FTX negli USA.

Tra questi ci sono anche vere e proprie celebrità, come il celeberrimo quarterback Tom Brady e l’altrettanto celeberrimo cestista Stephen Curry. Ovviamente tra coloro che sono sotto indagine per aver promosso FTX c’è anche SBF.

Ieri il noto autore del best-seller “Rich Dad Poor Dad”, Robert Kiyosaki, ha scritto sul suo profilo Twitter che, sebbene Kevin O’Leary e Jim Kramer chiamassero SBF “il Warren Buffet delle Crypto”, secondo Kiyosaki sarebbe invece più simile al Bernie Madoff delle Crypto.

WTF:FTX largest donator to Democrats for Midterms. Kevin O’Leary & Jim Kramer raved about Sam Bankman-Fried calling him the Warren Buffet of Crypto. SBF more like Bernie Madoff of Crypto. How much more corrupt can Silicon Valley & Hollywierd become? Now paying to steal elections?

Bernie Madoff è stato l’autore del più colossale schema Ponzi di sempre.

Nel 2008 fu arrestato con l’accusa di aver truffato i propri clienti per un totale di circa 65 miliardi di dollari grazie per l’appunto ad un banale schema piramidale, e condannato a 150 anni di prigione.

Madoff è deceduto l’anno scorso in carcere probabilmente a causa del cancro, ad 82 anni, ed è entrato suo malgrado nella storia della finanza mondiale come il maggior truffatore che ci sia mai stato.

Secondo Kiyosaki, il co-fondatore ed ex CEO di FTX sarebbe quindi più simile ad un colossale truffatore, piuttosto che ad un genio della finanza.

Questo accostamento è stato ripreso anche da Sheila Blair, ovvero una delle principali autorità di regolamentazione durante la crisi finanziaria del 2008.

Blair ha dichiarato alla CNN che il comportamento di SBF le ricordava molto quello di Bernie Madoff, perché hanno abilmente sfruttato i propri legami parentali ed i contatti personali per sedurre sofisticati investitori e regolatori.

Va ricordato che Madoff fu addirittura presidente del mercato azionario del Nasdaq, e fece anche parte dei comitati consultivi della SEC.

Sam Bankman-Fried aveva ottimi rapporti soprattutto con il partito democratico, tanto da aver finanziato con diverse decine di milioni di dollari la campagna di elezione di Joe Biden nel 2020.

Ha anche finanziato alcuni candidati democratici alle recenti elezioni di mid term, ed ha assunto diversi ex regolatori statunitensi per ricoprire posizioni senior presso FTX.

Secondo alcuni, FTX aveva una vera e propria strategia basata su assunzioni di persone provenienti dalla CFTC e da altri regolatori, così da poter sfruttare le loro conoscenze per favorire FTX.

Inoltre, la società era riuscita ad ottenere una valutazione di 32 miliardi di dollari grazie ad alcuni importantissimi investitori tra cui BlackRock, SoftBank e Sequoia.

Secondo Sheila Blair questa sarebbe una strategia auto-alimentante, grazie alla quale se tutti i maggiori nomi della finanza investono allora devono farlo anche gli altri, aumentando in questo modo anche la credibilità con i politici di Washington.

Se a ciò aggiungiamo il fatto che FTX non aveva in cassa sufficienti riserve per coprire tutti i depositi dei propri clienti, il castello di carte che è crollato qualche giorno fa potrebbe vagamente assomigliare ad uno schema piramidale, pur probabilmente non essendolo in senso stretto.

In tutto ciò stupiscono le recenti dichiarazioni di SBF secondo cui starebbe cercando di raccogliere nuovi fondi per ripartire.

15) A few weeks ago, FTX was handling ~$10b/day of volume and billions of transfers.

But there was too much leverage–more than I realized. A run on the bank and market crash exhausted liquidity.

So what can I try to do? Raise liquidity, make customers whole, and restart.

— SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022