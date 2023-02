Tether (USDT) tra le stablecoin che hanno promesso 5 milioni di TRY per aiutare la Turchia

Tether (USDT), la stablecoin di criptovaluta supportata da asset, è la tre crypto che hanno promesso di aiutare Turkiye con 5 milioni di TRY dopo il terremoto. Insieme a lei, anche Bitfinex, Keet e Synonym desiderano esprimere le loro più sincere condoglianze e solidarietà alla popolazione della Turchia con questo gesto.



È chiaro che l’entità del disastro è stata sia diffusa che catastrofica per la popolazione. Dunque, è assolutamente essenziale in un momento come questo che ci si riunisca per sostenere i cittadini della regione sulla scia di questa tragedia.

Tether (USDT): le ultime news sulla stablecoin

Come anticipato, a nome di Bitfinex, Keet, Synonym e Tether, si stanno impegnando 5 milioni di TRY per soccorsi umanitari immediati, sforzi di recupero e modi per fornire un supporto continuo per aiutare la Turchia a ricostruire il suo futuro.



Tuttavia, le news per la stablecoin Tether (USDT) non finiscono qui. Infatti, recentemente si è appreso che secondo il suo chief technology officer, la società alle spalle di Tether (USDT), la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato, non ha mai ricevuto alcun prestito da Celsius, crypto lender fallito.

Paolo Ardoino, chief technology officer di Tether e del crypto exchange Bitfinex, è intervenuto su Twitter il 31 gennaio, ribadendo che Tether non abbia “mai preso prestiti da Celsius”.

Il tweet è stato condiviso in risposta alla relazione dell’esaminatore del fallimento di Celsius, che avrebbe erroneamente affermato che Tether fosse tra i borrower di Celsius insieme a società come Three Arrows Capital, che ha preso in prestito 75 milioni di dollari.



Il rapporto denota che l’esposizione di Tether alla fine è cresciuta fino ad oltre 2 miliardi di dollari, diventando un problema a fine settembre 2021, quando è stato descritto al comitato di rischio come un “rischio esistenziale” per Celsius.

Negando qualsiasi esposizione a Celsius, Ardoino ha suggerito che l’esaminatore Shoba Pillay abbia confuso le preposizioni nella relazione dell’esaminatore, intendendo “prestiti Celsius da Tether” invece di “prestiti Celsius a Tether”.



Infatti, il chief technology officer di Tether in un thread su Twitter proposto da Kadhim Shubber, giornalista del Financial Times, riferisce che si tratta di un errore di battitura o di una descrizione errata. Shubber ha anche menzionato che la relazione dell’esaminatore è associata ad un certo livello di incomprensione, affermando che:





“La relazione dell’esaminatore descrive che Celsius ha ‘prestiti’ a Tether, ma credo che l’esposizione derivi dal fatto che Celsius ha posto garanzie collaterali in eccesso rispetto agli importi presi in prestito da Tether.”

Tether (USDT) tra le prime stablecoin ad investire nell’azienda fallita Celsius

Come riportato in precedenza, nel 2021 Celsius avrebbe preso in prestito 1 miliardo di dollari da Tether con Bitcoin. Il fondatore di Celsius, Alex Mashinsky, ha dichiarato che la società stesse pagando un tasso di interesse tra il 5% e il 6%.



A giugno 2022, Tether ha dichiarato di aver liquidato il prestito di 900 milioni di dollari, circa un mese dopo che Celsius aveva interrotto i prelievi. Secondo l’ultimo rapporto dell’esaminatore, l’importo del prestito era molto più elevato di 1 miliardo di dollari.



L’esaminatore Shubber riporta, aggiungendo che la garanzia ammontava al 17% di tutti gli asset di Celsius, quanto segue:

“Celsius ha preso in prestito 1,823 miliardi di dollari in stablecoin USDT da Tether, ponendo come garanzia 2,612 miliardi di dollari dei suoi asset in gestione.”



Oltre a fornire ingenti prestiti a Celsius, Tether è nota per essere stata uno dei primi investitori dell’azienda fallita. Nel 2020, Celsius si è assicurata un aumento di capitale di 10 milioni di dollari da parte di Tether, con Mashinsky che sottolineò l’importanza dell’approvazione da parte dell’azienda.

Tether (USDT) come stablecoin leader nei mercati emergenti

Tether (USDT) è ormai la stablecoin leader nei mercati emergenti a livello globale. Infatti, oltre che in Brasile, le persone si rivolgono a Tether in Libano quando hanno bisogno di fare la spesa.

Oppure, le persone si rivolgono a Tether in Turchia quando hanno bisogno di proteggere i propri risparmi, in Myanmar quando devono lottare per la democrazia e in Argentina quando la stabilità economica del Paese è in discussione.



Possiamo infatti notare che il Brasile ha mantenuto registrazioni record da parte di società brasiliane che detengono USDT, la criptovaluta più diffusa in Brasile. Inoltre, Tether fornisce una vera utilità ai paesi con valute fiat instabili, binari di pagamento inaffidabili e diritti di proprietà insicuri. Questo è vero in Egitto come in Venezuela.

Dall’inizio del 2022 la sterlina egiziana è scesa da circa 15 sterline per dollaro a 30 sterline per dollaro. La tariffa ufficiale è dunque un calo del 50% rispetto al dollaro in un anno.

Ogni volta che la valuta di un paese inizia a gonfiarsi come quella dell’Egitto, è praticamente una garanzia che emergerà un mercato nero per i dollari. A dicembre il cambio ufficiale era di 24,6 sterline per dollaro ma sui mercati neri era di 32 sterline per dollaro.

Questi prezzi sono sostenuti dal fatto che le persone non possono accedere facilmente ai dollari e non c’è abbastanza offerta per circolare. USDT è in grado di portare in queste aree liquidità in dollari accessibile a tutti.

Il lancio di Keet Mobile da parte di Tether

Un’ultima e recente novità che riguarda la stablecoin Tether (USDT) è il lancio di Keet Mobile insieme al supporto di Holepunch, una piattaforma completamente crittografata per la creazione di applicazioni peer-to-peer supportate dalla stablecoin stessa.



Così, gli utenti potranno avviare una chiamata direttamente al computer, laptop o telefono cellulare di un altro individuo senza accesso o interferenza di terze parti. Quindi, Keet Mobile è la prima di una serie di applicazioni peer-to-peer che riporteranno il controllo nelle mani delle persone.

Tether crede nella libertà finanziaria e ciò che è fondamentale quanto la libertà finanziaria è la libertà di comunicazione. Come sostiene il CTO di Tether, Paolo Ardoino, l’idea di cedere i propri dati privati alle grandi aziende, anche per compiere le operazioni più semplici, è destinata a morire.