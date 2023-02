Partnership strategica Visa-Wirex: passi decisivi nell’area APAC per le crypto

Visa e Wirex firmano una nuova partnership strategica e a lungo termine, riunendo il meglio dei pagamenti e degli spazi crittografici. Le crypto sono qui per restare, questo è ciò che partnership innovative e affidabili tra aziende rispettate come queste dimostrano.

Nel 2014, Wirex ha lanciato la prima carta di debito abilitata alla crittografia con Visa, diventando un membro principale di Visa in Europa nel 2020. Ora, la nostra partnership è a un livello superiore accettando l’adesione di Wirex a Visa nel Regno Unito e nell’area APAC.

Con oltre 5 milioni di clienti, Wirex è già una pietra miliare enorme. Tuttavia, con questa nuova collaborazione, punta a crescere in queste regioni, includendo l’emissione diretta di carte e il supporto nello sviluppo di prodotti unici e lungimiranti, consentendo a più persone di accedere ai vantaggi della crittografia nella vita di tutti i giorni.

Wirex diventa partner globale di Visa: mossa fondamentale per il mondo crypto

Come anticipato, Wirex, una delle principali piattaforme di pagamenti crittografici, ha firmato una partnership globale strategica a lungo termine con la rete di società di pagamenti Visa.

La collaborazione, tra gli altri, ha lo scopo di farla diventare un membro di Visa in APAC e nel Regno Unito.

Fattore che consentirà a Wirex di emettere direttamente carte di debito e prepagate criptate in oltre quaranta Paesi. L’accordo tra Wirex e Visa supporterà un’ulteriore collaborazione nei principali mercati, tra cui APAC, Regno Unito, Europa e Stati Uniti.

L’adesione a Visa consente a Wirex di offrire nuovi prodotti innovativi per utilizzare le criptovalute nella vita di tutti i giorni, migliorare l’esperienza dell’utente e pilotare nuove iniziative blockchain.

La più grande base di clienti di Wirex è nel Regno Unito, con una rapida crescita in APAC, essendo stata finalista per gli SFF Global Fintech Awards al Singapore Fintech Festival nel novembre dello scorso anno. Si spera che questa partnership continui ad aiutarli a consentire a tutti di accedere ai vantaggi delle criptovalute.

Ad ogni modo, l’annuncio si basa sul rapporto esistente tra le due società. Come riportato sopra, nel 2015, Wirex è stata la prima azienda al mondo a sviluppare una carta abilitata per le criptovalute, consentendo agli utenti di acquistare, detenere, scambiare, vendere più valute tradizionali e criptovalute e spendere in oltre 80 milioni di località in cui Visa è accettata.

I clienti beneficiano di conversioni presso i punti vendita in tempo reale, tassi di cambio interbancari e OTC esclusivi, prelievi bancomat internazionali gratuiti, commissioni mensili pari a zero, scambi fiat-fiat gratuiti e premi Cryptoback fino all’8% per ogni acquisto.

Le dichiarazioni in merito alla partnership Visa-Wirex: crypto nella vita di tutti i giorni

Svyatoslav Garal, amministratore delegato regionale di Wirex APAC, in merito alla nuova partnership ha dichiarato:

“È fantastico rafforzare la nostra partnership con Visa, che ha svolto un ruolo importante nel permetterci di colmare il divario tra l’economia tradizionale e quella digitale. Il comprovato impegno di Visa per la sicurezza, la protezione e l’innovazione ci aiuterà a continuare a sviluppare un’app e una carta di nuova generazione.”

D’altra parte, Matt Wood, Head of Digital Partnerships, Asia Pacific, Visa, ha commentato:

“Visa vuole offrire più opzioni di pagamento ai consumatori collegando le valute digitali con la nostra rete di banche e commercianti. Siamo entusiasti che Wirex stia espandendo la propria attenzione sull’Asia Pacifico, rendendo facile e senza soluzione di continuità per le persone spendere il proprio saldo crittografico presso i milioni di commercianti che accettano Visa nella regione.”

In ogni caso, anche i piani per il futuro sono brillanti. Infatti, Wirex continuerà a lavorare a stretto contatto con Visa per espandere i servizi e lanciare il loro programma di carte in tutto il mondo. Nelle prossime settimane, Wirex annuncerà un’altra significativa partnership per l’emissione di carte in Australia.

I piani di Visa in merito a stablecoin e asset digitali

Il colosso dei pagamenti Visa pianifica di introdurre una nuova funzione che permetta ai clienti di convertire asset digitali in denaro fiat. Lo ha svelato il capo della divisione crypto dell’azienda durante la conferenza StarkWare Sessions 2023.

A quanto pare, Visa ha già effettuato dei test per quanto riguarda trasferimenti in USDC sulla rete di Ethereum. Sia chiaro, si parla di regolamenti di grandi dimensioni.

Infatti, pagamenti globali con asset digitali e valute fiat, ha svelato il dirigente, è una delle aree in cui Visa sta investendo. Cioè, lo scopo è, allo stesso modo in cui si convertono transazioni transfrontaliere da dollari a euro, si dovrà essere in grado di convertire tra dollari tokenizzati digitali e dollari tradizionali.

Visa sta esplorando modi per integrare la tecnologia blockchain nel suo network di pagamento, così da poter spostare denaro in maniera più veloce ed efficiente.

Tuttavia, i regolamenti internazionali hanno ancora luogo sul sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), una rete creata e gestita dalle banche per semplificare gli exchange.