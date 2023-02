COMUNICATO STAMPA

Sibiu, Romania, 16 febbraio 2023 – Dalla finanza, alla pubblica amministrazione, all’identità digitale, all’internet delle cose e oltre, le caratteristiche fondamentali della blockchain possono migliorare significativamente il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda.

Questo è il nuovo livello di infrastruttura che abbiamo costruito in MultiversX. La prima soluzione completa in grado di gestire la domanda su scala globale a costi e dimensioni simili a quelli di Internet, introducendo al contempo funzionalità uniche che comportano un cambiamento fondamentale nella UX.

Oggi siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione strategica con Tencent Cloud, la divisione cloud dell’azienda tecnologica di fama mondiale Tencent. Insieme, sfrutteremo la blockchain e la suite di prodotti MultiversX per esplorare nuovi percorsi verso la creazione di valore all’interno dello spazio Web3 e del Metaverse.

Il ruolo di Tencent Cloud è quello di essere un abilitatore tecnologico per il Web 3.0 in un modo in cui la community del Web 3.0 è abituata e più a suo agio. Con anni di esperienza nel settore dei giochi, dell’audio e del video, e sfruttando la potenza di calcolo, l’archiviazione, la rete e le tecnologie multimediali leader a livello mondiale, Tencent Cloud porta con sé una forte esperienza tecnologica per un’esperienza più coinvolgente, Tencent Cloud offre un forte supporto tecnologico alle organizzazioni e agli sviluppatori del Web 3.0.

Le sinergie esistenti tra le due aziende sono state amplificate dalla presentazione da parte di MultiversX di tre prodotti strategici per il Metaverse – xPortal, xFabric e xWorlds – e dall’impegno di Tencent Cloud nel mondo Web3.0 e nel Metaverse.

L’azienda tecnologica leader a livello mondiale beneficerà anche delle soluzioni di MultiversX, che vanno da un’interfaccia senza codice per la distribuzione di applicazioni e blockchain a un gateway intuitivo che funge da ponte tra i mondi e a un’intera suite di strumenti per il Metaverse.

Inoltre, gli oltre 10.000 server che compongono la rete di MultiversX avranno presto a disposizione una nuova soluzione ad alte prestazioni, sicura e affidabile per funzionare sui servizi infrastrutturali di Tencent Cloud. Tencent Cloud sta anche valutando la possibilità di gestire un nodo validatore per contribuire direttamente alla sicurezza della rete. Inoltre, gli angoli di collaborazione che si stanno esplorando si estendono a iniziative congiunte per futuri eventi per sviluppatori e programmi per un imminente hub per start-up.

“L’obiettivo di MultiversX di fornire la spina dorsale di un ecosistema di mondi Metaverse scalabile, aperto, componibile e interoperabile a livello globale è un fattore determinante della nostra partnership strategica con Tencent Cloud. Siamo entusiasti di lavorare con Tencent Cloud e di espandere questa visione,”

ha dichiarato Beniamin Mincu, CEO di MultiversX.

“Dalla fornitura della migliore infrastruttura hyperscale alla creazione di una piattaforma unica per le soluzioni cloud, miriamo a sostenere la comunità globale del Web 3.0 nell’adozione di tecnologie critiche per guidare connessioni più profonde tra il mondo virtuale e quello reale”,

afferma Leo Li, vicepresidente per l’Europa di Tencent Cloud International.

Informazioni su MultiversX

MultiversX è una rete blockchain altamente scalabile, sicura e decentralizzata, costruita a partire dai primi principi per risolvere i due problemi fondamentali per un’adozione diffusa e globale: il passaggio dalla rete telefonica alla banda larga e un significativo cambio di paradigma UX.

Informazioni su Tencent Cloud

Tencent Cloud, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore del cloud, si impegna a creare soluzioni innovative per risolvere i problemi del mondo reale e a consentire la trasformazione digitale per le industrie intelligenti.

Grazie alla nostra vasta infrastruttura globale, Tencent Cloud fornisce alle aziende di tutto il mondo prodotti e servizi cloud leader del settore, stabili e sicuri, sfruttando i progressi tecnologici come il cloud computing, l’analisi di Big Data, l’AI, l’IoT e la sicurezza di rete.

La nostra missione costante è quella di soddisfare le esigenze di tutti i settori industriali, compresi quelli del gaming, dei media e dell’intrattenimento, della finanza, della sanità, dell’immobiliare, della vendita retail, dei viaggi e dei trasporti.