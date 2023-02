SPONSORED POST*

Gli investitori in crypto sperano che alla fine emerga un mercato toro, nonostante la perdita di miliardi di dollari a causa dell’inverno delle cripto. In attesa del ritorno del mercato toro, molti investono nella nuova moneta Dogetti (DETI) e in token popolari come Axie Infinity (AXS) e Chiliz (CHZ).

Secondo molti analisti, Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ) e Dogetti (DETI) hanno la capacità di generare grandi benefici riducendo al minimo le perdite per i clienti. Questo articolo esamina questi token per dimostrare perché dovreste tenerli in attesa della ripresa del mercato toro.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS), che ha debuttato nel 2018, ha dimostrato la sua capacità di generare rendimenti redditizi per i consumatori. Gli utenti possono acquistare animali domestici (Axies) aggiornabili basati su NFT in un mondo VR alimentato da Axie Infinity (AXS) e impiegarli in ambienti di gioco. Le possibilità di guadagnare NFT che possono essere venduti con denaro reale aumentano quanto più si gioca.

I possessori di Axie Infinity (AXS) possono aggiornare e potenziare i loro Axis, per poi venderli per decine o migliaia di dollari sul mercato Axie. I titolari di Axie Infinity (AXS) hanno l’opportunità di ricevere premi di puntata a lungo termine che aumentano il valore delle loro partecipazioni. Axie Infinity (AXS) è una delle criptovalute più ricercate grazie alle capacità P2E e NFT del progetto di crypto.

Chiliz (CHZ)

Un altro token popolare ed essenziale è Chiliz (CHZ). La piattaforma Socios, un protocollo di coinvolgimento dei fan per sport ed esports, è alimentata dal token ERC-20. Dopo essere stato introdotto nel 2018, Chiliz è diventato rapidamente uno dei preferiti dagli appassionati di sport di tutto il mondo. Un numero maggiore di persone è stato esposto a Chiliz (CHZ) a seguito della Coppa del Mondo di calcio che si è svolta nel 2022, il che ha portato a un aumento dei prezzi. Gli appassionati di sport possono accedere a contenuti speciali su Chiliz, partecipare a programmi di incentivi e votare la propria squadra di calcio preferita nei sondaggi.

Chiliz (CHZ) è un ottimo investimento, soprattutto per chi ama lo sport. Il token nativo di Socios.com è CHZ. Il sito web permette agli utenti di acquistare e scambiare token per le squadre sportive di tutto il mondo. Questi token, che rappresentano il livello successivo di partecipazione dei tifosi, garantiscono ai titolari vantaggi esclusivi, tra cui il primo accesso ai biglietti, agli incontri e ai privilegi di voto. I tifosi possono ora investire attivamente nel successo della loro squadra preferita grazie ai fan token, che forniscono ai club una nuova fonte di denaro. Non ci vorrà molto prima di vedere il token Chiliz tornare al di sopra del prezzo ATH, perché la piattaforma Socios ha già reso pubbliche centinaia di relazioni chiave con club calcistici europei.

Dogetti (DETI)

La nuova meme coin Dogetti (DETI) è destinata a salire in modo significativo. Si tratta di una meme coin all’avanguardia con un numero finito di token disponibili. Il token non è destinato ad essere popolare per un breve periodo prima di scomparire. Dogetti si sta preparando a creare una comunità forte e resistente con casi d’uso reali e utili per assicurare la sua sopravvivenza. Inoltre, grazie alla trasparenza e all’onestà di tutte le sue interazioni, la piattaforma aumenterà la fiducia dei suoi utenti. Inoltre, saranno implementate rigorose misure di sicurezza per bloccare le azioni fraudolente in tutto l’ecosistema.

Tutte le transazioni dell’ecosistema saranno effettuate utilizzando il token nativo $DETI. Il token è un token ERC-20 creato su Ethereum, la rete blockchain più efficace. Gli utenti di Dogetti (DETI) potranno accedere a una serie di vantaggi, tra cui scalabilità e liquidità, utilizzando i vantaggi della blockchain Ethereum.

