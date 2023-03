Come funziona Young Platform

Young Platform è un exchange crypto italiano che ha una versione di base ed una Pro: vediamo come funziona.

Come funziona la piattaforma Young Platform e quali servizi offre

Per poter utilizzare questo exchange centralizzato è necessario registrarsi ed effettuare la verifica dell’identità.

Young Platform, infatti, è regolarmente registrato al Registro OAM degli operatori di valute virtuali, e quindi soggetto al rispetto delle normative italiane che prevedono, tra le altre cose, l’obbligo di verifica dell’identità di tutti gli utenti.

Per effettuare la registrazione e la conseguente verifica dell’identità è possibile utilizzare sia la piattaforma web che l’apposita app.

Da notare che il progetto Young Platform nasce proprio con un app, nel 2018, quindi è di fatto una piattaforma mobile-first, utilizzata in gran parte proprio via smartphone.

Infatti, ha anche un’app chiamata Young Platform Step che paga in token i passi che si fanno durante il giorno, grazie al rilevamento del proprio smartphone.

Una volta registrati è necessario effettuare un deposito per poter iniziare a vendere e comprare criptovalute.

La piattaforma supporta l’euro come valuta fiat, e consente depositi e prelievi in euro utilizzando bonifico bancario, carta di credito o debito, Google Pay ed Apple Pay, e Satispay.

Consente anche i depositi con gift card, ovvero crediti in euro che possono essere depositati per acquistare criptovalute.

Supporta più di 30 criptovalute, in particolare su rete Ethereum e Bitcoin, oltre che MATIC ed alcune altre principali blockchain tra cui Ripple, Stellar e Algorand. Non supporta invece Binance Smart Chain e Tron.

Oltre al classico acquisto e vendita di criptovalute in valuta fiat, Young Platform supporta anche gli acquisti ricorrenti, e le conversioni crypto-to-crypto.

Ovviamente, essendo un exchange centralizzato, dispone di wallet custodial. Ovvero la proprietà esclusiva dei suoi wallet è aziendale, quindi l’utente che deposita i propri token di fatto ne affida la custodia ai gestori dell’exchange.

Da notare però che oltre ai semplici wallet custodial, offre anche il cosiddetto portafoglio P&L (Profit & Loss), che consente all’utente di monitorare l’andamento del suo portfolio crypto così da avere un’idea immediata delle eventuali perdite o degli eventuali guadagni.

SI tratta infatti di un exchange pensato per essere utilizzato da chiunque, anche da coloro che non hanno esperienza in questo settore. Per questo motivo risulta facile da utilizzare, ed è stato in seguito affiancato da una versione Pro più completa.

La versione Pro

Se la versione di base di Young Platform è destinata specificatamente ai principianti, Young Platform Pro invece è un exchange avanzato rivolto ai trader ed alle persone con esperienza in questo campo.

Infatti, Pro offre strumenti aggiuntivi, ad esempio indicatori, API e strumenti di analisi, così da consentire all’utente di elaborare strategie di trading mirate.

Queste strategie richiedono l’utilizzo di funzionalità intermedie o avanzate, come i limit order, gli stop order e la lettura di grafici avanzati, rendendo la versione Pro non adatta ai principianti. Nella versione di base queste funzionalità intermedie o avanzate non ci sono.

Tuttavia, è possibile passare facilmente da una versione all’altra in qualsiasi momento, dato che l’account è lo stesso, con con le stesse credenziali di accesso e lo stesso metodo di autenticazione. Inoltre anche i wallet euro e crypto sono gli stessi, così che i saldi disponibili sono gli stessi su entrambi gli exchange.

Va però sottolineato che solo la versione Pro offre una scelta più ampia di criptovalute e di coppie di scambio, perchè criptovalute più complesse o recenti possono implicare rischi maggiori se acquistate.

Per questo motivo e per il fatto che sono richieste competenze molto specifiche per utilizzare queste criptovalute, è stato scelto di non renderle disponibili sulla versione di base per principianti. Infatti per le criptovalute disponibili solo su Pro non sono visibili i saldi nella versione di base.

Altra distinzione riguarda le transazioni: non è infatti possibile vedere su una versione le transazioni effettuate sull’altra.

Quindi ognuna delle due versioni mostra all’utente solo le transazioni effettuate su quello specifico exchange. D’altronde in genere chi usa la versione di base non usa Pro, e viceversa, sebbene in molti casi si inizia dalla versione base e poi ci si sposta su quella Pro.

L’academy

Proprio per aiutare i principianti ad entrare in questo mondo, Young Platform ha anche una sua Academy, in cui si possono trovare diverse risorse che aiutano a muovere i primi passi in questo mondo.

Da notare che non si tratta solo di risorse relative alle criptovalute, ma riguardano anche il trading in generale, la blockchain, l’economia in generale e la tecnologia.

Interessante anche il glossario, da questo punto di vista, perchè aiuta a prendere confidenza con gli innumerevoli termini tecnici che vengono spesso usati in questo settore, ed il cui significato risulta oscuro o incomprensibile ai più.

Sicuramente Young Platform è un buon punto di partenza per avvicinarsi a questo mondo, ed il fatto che disponga anche di una versione Pro consente a chi lo volesse di intraprendere un cammino di evoluzione e crescita facendo anche qualche passo in più rispetto a quelli semplici iniziali.

Un buon inizio per i principianti assoluti potrebbe essere il video pubblicato da Young Platform sul suo canale YouTube intitolato “Come comprare BITCOIN in 5 mosse (Guida per PRINCIPIANTI)”.

Va comunque ricordato che lasciare le proprie criptovalute in custodia di terzi, come nel caso di tutti i wallet custodial di tutti gli exchange centralizzati, comporta sempre un rischio, perchè può capitare di non poter avere più accesso a quei wallet perdendo di fatto il possesso delle proprie criptovalute.

È comunque sempre possibile lasciare i token sui wallet degli exchange quando si vogliono utilizzare i loro servizi, e poi prelevarli nel caso in cui invece non li si debba più utilizzare.