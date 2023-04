SPONSORED POST*

L’aumento dei prezzi delle criptovalute ha provocato un cambiamento positivo nel sentimento del mercato all’inizio del 2023, con molti investitori che prevedono un’inversione di tendenza a lungo termine. Con un nuovo mercato rialzista potenzialmente in arrivo, ci sono molte opzioni interessanti per chi desidera ampliare il proprio portafoglio.

Sia le previsioni di AltSignals che quelle di Polygon sono ottimistiche per il futuro e i prezzi attuali sembrano un ottimo punto di ingresso. Quindi, qual è il token che probabilmente produrrà i rendimenti più impressionanti?

La previsione del prezzo di Polygon beneficia dell’inversione di tendenza: potrebbe esserci un mercato rialzista all’orizzonte?

Dopo un anno di inverno delle criptovalute che ha visto la maggior parte delle altcoin crollare di oltre il 90% in valore nel corso del 2022, il sentiment del mercato ha iniziato a cambiare. Molti token hanno prodotto guadagni significativi all’inizio del 2023 e alcuni investitori si aspettano ora un’inversione di tendenza a lungo termine prima del prossimo mercato rialzista delle criptovalute.

Fino a gennaio 2023, Polygon (MATIC) aveva un prezzo di soli $0,75 per token. Il recente movimento verso l’alto ha visto il token quasi raddoppiare il suo valore, il che ha portato molti esperti a prevedere un forte aumento del prezzo di Polygon in un futuro mercato rialzista.

Resta da vedere se nel 2023 si verificherà un mercato rialzista. Tuttavia, sembra un ottimo momento per prepararsi al lungo termine, dato che i prezzi rimangono bassi rispetto ai precedenti massimi stabiliti durante il mercato rialzista del 2021.

Una delle migliori opportunità di investimento disponibili in questo momento potrebbe essere AltSignals. Il presale della criptovaluta ASI è infatti un evento molto promettente, in quanto il progetto AltSignals sembra destinato a rivoluzionare il trading online attraverso un toolkit avanzato di intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI.

Che cos’è Polygon?

Polygon, precedentemente nota come MATIC, è una soluzione leader per lo scaling di Ethereum. Le transazioni ad alta velocità e le basse “gas fees” lo rendono interessante per gli sviluppatori che vogliono costruire e distribuire applicazioni decentralizzate (dApp) basate su Ethereum.

L’architettura unica di Polygon offre agli sviluppatori l’accesso a tutti gli strumenti necessari per costruire dApp potenti, sicure e scalabili. La tecnologia sottostante consente la scalabilità senza apportare modifiche al layer 1 di Ethereum, così da mantenere lo stesso livello di sicurezza.

Previsioni di prezzo di Polygon: MATIC può raggiungere i $5 nel 2025?

La previsione di prezzo di Polygon rimane forte nei prossimi mesi e anni, nonostante l’introduzione di soluzioni di scalabilità layer-2 concorrenti, Arbitrum e Optimism. MATIC ha raggiunto un ATH di $2,90 durante il mercato rialzista del 2021 e ha mantenuto il suo valore meglio della maggior parte delle altre altcoin durante il crollo del mercato.

Gli esperti prevedono un MATIC di $4,54 nel 2025, in quanto la previsione di prezzo a lungo termine di Polygon beneficerà del prossimo mercato rialzista delle criptovalute. All’attuale prezzo di ingresso di $1,10, la previsione di prezzo di Polygon potrebbe far realizzare oltre 400% di guadagno agli investitori.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals ha prodotto strumenti di trading leader del settore sin dal suo lancio nel 2017 e ha sostenuto una delle community di trading più redditizie del Web3. AltAlgo™, un indicatore algoritmico, ha aiutato chiunque abbia azzeccato i suoi trade a decuplicare il proprio portafoglio in 19 dei 32 mesi registrati.

Il nuovo token $ASI è progettato per potenziare uno stack di trading nuovo e migliorato chiamato ActualizeAI. Questa nuova suite di strumenti, attualmente in fase di sviluppo, è supportata dall’intelligenza artificiale. Si prevede che aumenterà l’accuratezza complessiva dei segnali di trading condivisi da AltSignals, che sono già costantemente superiori al 70%.

AltSignals aiuta chiunque a diventare un trader esperto grazie alle sue tecnologie di trading avanzate. La piattaforma ha dato una mano ai nuovi trader a ridurre al minimo la curva di apprendimento mentre navigano nella volatilità dei mercati delle criptovalute così come agli esperti nel massimizzare il loro potenziale di guadagno condividendo segnali di trading redditizi.

Come funziona AltSignals?

Il nuovo token ASI fornisce accesso diretto al nuovo stack ActualizeAI. ActualizeAI utilizzerà l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare grandi quantità di dati di mercato prima di fornire punti di ingresso redditizi per i trader di criptovalute.

L’ASI può essere utilizzata anche per accedere all’AI Members Club, che offre maggiori vantaggi ai possessori di token. Gli utenti possono partecipare a tornei di trading guadagnando ricompense in token ASI e avranno opportunità di investimento vantaggiose per le promettenti criptovalute che verranno lanciate durante le vendite pubbliche e private.

Può $ASI raggiungere $0,50 nel 2023?

Il presale dei token ASI ha già raccolto $112k di fondi, mentre il progetto continua a guadagnare interesse in vista del lancio al grande pubblico che avverrà nel corso dell’anno. ASI ha una tokenomica deflazionistica e una vasta utilità all’interno dell’ecosistema AltSignals, che potrebbe produrre un prezzo crescente nel tempo.

Gli esperti prevedono un livello di prezzo di $0,50 entro la fine del 2023, quando il token sarà lanciato sugli exchange e inizierà a fornire l’accesso a uno dei più interessanti toolkit di intelligenza artificiale nel mondo del Web3. Si tratta di un aumento di prezzo di 20 volte rispetto alla fine del presale, il che la rende un’ottima scelta di investimento in vista del prossimo mercato rialzista.

Previsione del prezzo di AltSignals vs Polygon: Quale token avrà le migliori performance durante un mercato rialzista delle criptovalute?

Il token di MATIC Polygons rimane una delle criptovalute più preziose per capitalizzazione di mercato; tuttavia, ASI è un token nuovo di zecca che potrebbe salire alle stelle non appena entrerà nella scoperta del prezzo. La percentuale di guadagno di AltSignals sarà probabilmente più alta, ma entrambi i token saranno probabilmente ottimi investimenti in vista di un mercato rialzista.

Il presale della criptovaluta ASI di AltSignals viene lanciato a soli $0,012 prima che il prezzo salga a $0,02274 nella fase finale dell’evento. In questo modo gli investitori hanno a disposizione un periodo di tempo limitato per acquistare e ottenere l’accesso ad ActualizeAI. Come nuovo ed entusiasmante progetto di criptovaluta alimentato dall’intelligenza artificiale, AltSignals sembra avere un futuro brillante davanti a sé.



*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.