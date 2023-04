Cash App: muore Bob Lee dopo essere stato accoltellato da uno sconosciuto

Il creatore di Cash App, Bob Lee, muore dopo essere stato accoltellato e ucciso da uno sconosciuto a San Francisco.

Il mondo crypto piange la scomparsa di Bob Lee, il creatore di Cash App ed ex capo della tecnologia di Square, morto dopo che è stato accoltellato da uno sconosciuto a San Francisco.

A commentare con dolore la notizia su Twitter ci sono diversi personaggi del settore. Tra i tanti, ecco cos’ha detto Bill Barhydt, CEO del crypto-wallet Abra:

I just got devastating news that our friend Bob Lee (@crazybob ) was killed in SF early today.

Bob was a dad, the former CTO of Square where he created Cash App & CTO of Mobile Coin. He was a generous decent human being who didn’t deserve to be killed.https://t.co/RnzA1Idpun

— Bill Barhydt (@billbarhydt) April 5, 2023