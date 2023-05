AI e la tokenizzazione faranno da apripista alla prossima bull run delle crypto

Come ogni mercato ciclico, un’altra fase rialzista delle crypto è all’orizzonte. È difficile stabilire con esattezza quando arriverà, ma gli analisti stimano che potrebbe verificarsi entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024.

Nel Web3, i mercati ribassisti sono un momento per costruire e innovare, e la quiete che li circonda tende a generare ingegno e creatività. Questo mercato orso non è stato diverso. All’interno di questo periodo di mercato ribassista, due nuovi settori tecnologici stanno aprendo la strada per guidare la prossima corsa al rialzo delle crypto: L’intelligenza artificiale (AI) e la tokenizzazione.

I social media hanno già accettato il fatto che l’AI cambierà tutto. Le applicazioni AI spaziano dall’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), al riconoscimento vocale, all’apprendimento automatico e all’AI generativa, solo per citarne alcune.

Nella prima metà di quest’anno, le applicazioni di testo e immagini generate dall’AI del chatbot ChatGPT e del software text-to-image Dall-E di OpenAI hanno conquistato il mondo.

Sebbene entrambi questi software non utilizzino criptovalute o blockchain, il clamore suscitato da queste applicazioni ha catapultato i trader crypto a scommettere sui progetti di crypto AI e sui token incentrati sull’AI come prossima area di crescita esponenziale.

Il grande potenziale dell’AI e della tokenizzazione combinata

La tokenizzazione si riferisce alla conversione di beni reali in token digitali sulla blockchain. Ciò consente la proprietà frazionata, una maggiore liquidità e una più facile trasferibilità di beni tradizionalmente illiquidi come immobili, arte o materie prime.

L’aspetto dirompente della tokenizzazione è un aspetto che molte persone e aziende devono ancora comprendere appieno. Tuttavia, il suo impatto potrebbe essere altrettanto epocale di quello dell’AI. Il suo potenziale di trasformazione dell’economia globale è allo stesso tempo fantastico e terrificante.

AI e criptovalute non hanno tardato ad allearsi attraverso i crypto token AI. Questa nuova classe di asset digitali utilizza la tecnologia blockchain e l’AI insieme.

Alimentano progetti o app basati sull’intelligenza artificiale, come exchange o mercati decentralizzati, servizi per la creazione di immagini o testi o protocolli di investimento basati sull’intelligenza artificiale.

Rispetto alle criptovalute come BTC o ETH, che sono gli asset nativi di una blockchain, i token AI sono creati come parte di una piattaforma costruita su una rete blockchain esistente.

Al momento in cui scriviamo, The Graph (GRT), Render Token (RNDR) e SingularityNET (AGIX) sono tra i token legati all’AI e ai big data con le maggiori capitalizzazioni di mercato.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno il potenziale per migliorare significativamente la sicurezza dei token crypto, rilevando anomalie o prevedendo potenziali minacce prima che si verifichino e apportando modifiche in tempo reale.

Questo può aiutare gli investitori e i trader a mitigare i rischi durante i periodi di volatilità e persino a far risparmiare alle imprese milioni di dollari in danni e mancati introiti dovuti a violazioni di dati.

Oltre alla sicurezza, i trader di crypto possono beneficiare di algoritmi alimentati dall’AI che consentono di migliorare le strategie di trading. Rispetto agli esseri umani, i sistemi AI possono analizzare grandi volumi di dati in modo molto più rapido e identificare modelli e tendenze nei mercati delle criptovalute, dai prezzi dei token al sentiment dei social media e agli articoli di notizie.

Ciò consente ai trader di sviluppare strategie di trading più sofisticate e redditizie, portando potenzialmente a una maggiore efficienza del mercato.

L’intelligenza artificiale può anche migliorare le piattaforme di prestito della DeFi, fornendo modelli di valutazione del rischio più accurati, ottimizzando la fornitura di liquidità e automatizzando vari processi.

L’AI è in grado di elaborare, ottimizzare e gestire un approccio simile a quello umano alla risoluzione dei problemi e ai processi su scale enormi. La tokenizzazione può fornire l’infrastruttura per eliminare i limiti del trading di asset precedentemente illiquidi.

Il problema storico dei beni di valore, siano essi oro, argento, gemme, immobili, obbligazioni o opere d’arte, è sempre stato quello di trovare un acquirente.

Il problema non è che la gente non volesse l’oggetto, ma solo che era difficile trovare qualcuno che se lo potesse permettere; questo può essere un processo lungo attraverso i metodi tradizionali.

La tokenizzazione elimina questo problema e lo fraziona: chiunque può acquistare un pezzo di un bene di valore con un investimento relativamente piccolo, in pochi minuti, sia su exchange centralizzati che decentralizzati; sono finiti i tempi dei lunghi processi di acquisto.

Abbiamo appena iniziato a comprendere l’impatto effettivo che l’AI e la tokenizzazione avranno sul mondo. Diversi fattori, tra cui i cambiamenti normativi, i progressi tecnologici e il sentimento degli investitori, influenzano ancora il mercato e queste protezioni saranno probabilmente necessarie più avanti nel tempo.

Per molti, un mondo interconnesso e istantaneo tramite AI e asset tokenizzati sembra uscito da un libro di fantascienza. Tuttavia, i membri della crypto community riconoscono l’opportunità di investimento a lungo termine in entrambe le aree; quale momento migliore per testare questa teoria se non il prossimo mercato delle crypto?

Di Mohammed Khashogji

Mohammed Khashogji è il fondatore e CEO di Project Nexus, un’applicazione che offre azioni, crypto e immobili tokenizzati in modo semplice e facile da usare.