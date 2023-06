La difficulty del mining di Bitcoin supera per la prima volta i 50 trilioni

Mercoledì scorso, la difficulty legata al mining di Bitcoin ha raggiunto un livello record.



All’altezza del blocco 792.288, la difficoltà di mining è aumentata del 3,4%, superando per la prima volta la soglia dei 50 trilioni e raggiungendo la cifra senza precedenti di 51,23 trilioni.

Che cos’è la difficulty nel Bitcoin mining e perché è importante?

La difficoltà di estrazione di Bitcoin è un parametro cruciale che determina il livello di sforzo computazionale richiesto per estrarre nuovi blocchi sulla rete blockchain.

È progettata per adattarsi ogni due settimane circa per mantenere un tempo di generazione dei blocchi costante di circa 10 minuti. Questo meccanismo di regolazione garantisce che l’offerta di nuovi Bitcoin in circolazione rimanga stabile e prevedibile.

La recente impennata della difficoltà di mining può essere attribuita alla notevole crescita dell’hashpower della rete.

L’hashpower rappresenta la potenza di calcolo totale dedicata al mining dei blocchi di Bitcoin.

I dati rivelano che circa 373 exahash al secondo (EH/s) di hashrate sono attualmente impegnati nella blockchain Bitcoin, il che indica una tendenza in continua crescita.

Solo poche settimane fa, il 2 maggio 2023, in corrispondenza del blocco 787.895, l’hashrate della rete ha raggiunto il massimo storico di 491,15 EH/s. Con l’aumento dell’hashrate, la rete diventa più sicura e resistente agli attacchi malevoli.

L’aumento dell’hashrate e gli intervalli di blocco più rapidi hanno portato a frequenti aggiustamenti della difficoltà negli ultimi tempi. Il 18 maggio, all’altezza del blocco 790.272, la difficoltà è aumentata del 3,22% a causa dell’aumento dell’hashrate.

Questo aggiustamento ha garantito che il tempo di generazione dei blocchi rimanesse costante nonostante l’aumento della potenza di calcolo dedicata al mining.

L’ultimo aggiustamento della difficoltà è avvenuto all’altezza del blocco 792.288, con un aumento della difficoltà del 3,4%. L’aumento della difficoltà di mining ha portato il valore di 49,55 trilioni alla cifra record di 51,23 trilioni.

Questo step segna la prima volta nella storia del Bitcoin che la difficoltà ha superato la soglia dei 50 trilioni.

La cifra di 51,23 trilioni rappresenta il valore più basso che un hash calcolato deve raggiungere perché un minatore possa estrarre con successo un nuovo blocco.

Cresce l’interesse per l’attività di mining di Bitcoin

L’aumento senza precedenti della difficoltà di mining evidenzia il crescente interesse e la partecipazione alle attività di mining di Bitcoin.

I minatori investono continuamente in hardware avanzati e ottimizzano le loro operazioni per assicurarsi una parte dei premi dei blocchi.

L’aumento della difficoltà di mining riflette la feroce competizione tra i minatori e la continua corsa all’estrazione di nuovi blocchi.

Con l’aumento della difficoltà di mining, anche il consumo energetico associato al mining di Bitcoin viene messo in evidenza.

Il mining di Bitcoin è noto per la sua natura ad alta intensità energetica, in quanto richiede una notevole quantità di elettricità per alimentare le apparecchiature di mining e raffreddare le strutture di mining.

L’industria sta esplorando attivamente soluzioni per rendere il mining più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Nonostante le sfide poste dall’aumento della difficoltà di mining e del consumo energetico, la resilienza e la forza della rete di Bitcoin rimangono ineguagliabili.

L’aumento dell’hashrate e della difficoltà di mining indica la solidità della rete Bitcoin e la sua capacità di adattarsi alle crescenti esigenze di un’economia digitale decentralizzata.

L’aumento della difficulty complica i profitti dei minatori

Con l’aumento della difficoltà, diventa più difficile per i singoli minatori competere e generare profitti.

I minatori più piccoli potrebbero avere difficoltà a tenere il passo con l’aumento dei costi dell’elettricità e delle attrezzature, portando a una potenziale centralizzazione del potere di mining nelle mani di operatori più grandi con maggiori risorse.

Questa tendenza alla centralizzazione ha suscitato discussioni all’interno della comunità Bitcoin sull’importanza di mantenere una rete decentralizzata.

Il principio fondamentale di Bitcoin è quello di fornire un sistema valutario decentralizzato e resistente alla censura.

Se il potere di mining si concentra nelle mani di pochi operatori o pool di mining dominanti, ciò potrebbe minare i principi di decentralizzazione e potenzialmente introdurre vulnerabilità nella rete.

Per rispondere a queste preoccupazioni, sono in corso discussioni e sviluppi nel campo dell’hardware e degli algoritmi di mining.

Si sta cercando di progettare apparecchiature di mining più efficienti dal punto di vista energetico, in grado di offrire vantaggi competitivi ai minatori più piccoli.

Inoltre, si stanno studiando algoritmi di consenso alternativi, come il Proof of Stake (PoS), come potenziali sostituti dell’attuale sistema Proof of Work (PoW).

Gli algoritmi PoS si basano su validatori che detengono una quota della criptovaluta piuttosto che risolvere complessi problemi matematici come PoW, riducendo così il consumo energetico.

Un altro aspetto importante da considerare è l’impatto dell’aumento della difficoltà di mining sul prezzo del Bitcoin.

Quando la difficoltà aumenta, i minatori devono investire più risorse per estrarre un singolo Bitcoin.

Se il prezzo del Bitcoin non aumenta di pari passo con la difficoltà di estrazione, può comprimere i margini di profitto dei minatori, portando potenzialmente a una diminuzione dell’attività di estrazione.

L’influenza della difficoltà di estrazione con il prezzo del bitcoin

Tuttavia, la relazione tra la difficoltà di estrazione e il prezzo del Bitcoin è complessa e influenzata da vari fattori.

Il prezzo del Bitcoin è guidato dalle dinamiche della domanda e dell’offerta, dal sentimento del mercato, dagli sviluppi normativi e dai fattori macroeconomici.

Sebbene la difficoltà di estrazione sia un parametro cruciale, è solo un pezzo del puzzle che influisce sulla redditività complessiva e sulla sostenibilità dell’ecosistema Bitcoin.

Con la continua maturazione del Bitcoin, il panorama del mining subirà indubbiamente ulteriori trasformazioni.

I progressi tecnologici, i quadri normativi e le forze di mercato determineranno il futuro del mining di Bitcoin.

È fondamentale che il settore trovi un equilibrio tra il mantenimento della sicurezza della rete, la decentralizzazione e la sostenibilità ambientale.

In conclusione, la recente pietra miliare della difficoltà di mining di Bitcoin, che ha superato i 50 trilioni e ha raggiunto la cifra record di 51,23 trilioni, evidenzia la crescente scala e competitività dell’ecosistema di mining di Bitcoin.

Questo risultato dimostra la crescente partecipazione e gli investimenti nelle operazioni di mining, ma solleva anche preoccupazioni sulla centralizzazione e sul consumo di energia.

La comunità Bitcoin e le parti interessate del settore devono continuare a collaborare e innovare per affrontare queste sfide e garantire la sostenibilità a lungo termine e la decentralizzazione della criptovaluta più importante al mondo.