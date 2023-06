Alps Blockchain e Bitmain insieme per il mining: l’obiettivo è quadruplicare la capacità di produzione

Alps Blockchain ha di recente rafforzato la sua partnership con Bitmain al fine di espandere le sue operazioni di mining e ampliare la presenza internazionale.

Infatti, attraverso un nuovo accordo con Bitmain per l’acquisto di ulteriori unità di Antminer S19 XP, l’azienda italiana si propone di aumentare le attività di mining di Bitcoin e si avvicina all’obiettivo di quadruplicare la sua capacità di potenza di calcolo entro la fine dell’anno.

Di seguito tutti i dettagli.

Alps Blockchain e la collaborazione con Bitmain per l’aumento del mining

Alps Blockchain, una società leader in Italia nel settore del mining di Bitcoin e nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’infrastruttura della blockchain, ha di recente annunciato l’acquisto di nuove unità di hardware da Bitmain nell’ambito di un accordo del valore totale di 32 milioni di dollari.

Nello specifico, l’ordine comprende gli Antminer S19 XP, i più efficienti dal punto di vista energetico tra le macchine attualmente disponibili sul mercato per il mining, basate sull’algoritmo SHA256.

Questi dispositivi possono fornire una potenza di calcolo di 140 TH/s a 3 kW. Si prevede, inoltre, che tutte le unità verranno consegnate in lotti separati da Bitmain tra il secondo e il terzo trimestre del 2023.

Alps Blockchain ha l’intenzione di utilizzare le unità acquisite da Bitmain per espandere le proprie infrastrutture a livello internazionale, concentrandosi principalmente sui siti gestiti in Sud America, al fine di raggiungere una potenza di calcolo complessiva di oltre 1,5 exahash al secondo (EH/s), una volta che tutte le unità saranno operative.

Ciò rappresenterà un aumento di circa quattro volte l’hashrate attuale dell’azienda. Questo ultimo ordine di hardware, del valore di 16 milioni di dollari, si aggiunge al primo ordine, anch’esso del valore di 16 milioni di dollari, effettuato nel quarto trimestre del 2022 nell’ambito dello stesso accordo.

Questi due ordini recenti seguono un precedente acquisto effettuato dall’azienda nel secondo trimestre del 2021, del valore di 25 milioni di dollari.

Dal 2018, Alps Blockchain ha concentrato i suoi sforzi nella creazione di mining farm che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

Alps Blockchain punta all’ampliamento del mining farm

In Italia, l’azienda è presente in circa 20 centrali idroelettriche, offrendo un servizio innovativo per il settore energetico idroelettrico.

Questo servizio consiste nella progettazione, installazione e gestione di mining farm personalizzate all’interno delle strutture stesse.

A marzo 2023, Alps Blockchain ha ottenuto un nuovo capitale grazie all’investimento del gruppo Azimut, che ammonta complessivamente a 40 milioni di euro.

Questo finanziamento ha contribuito a sostenere e accelerare gli obiettivi di internazionalizzazione, crescita infrastrutturale e sviluppo di soluzioni sostenibili per il mining perseguiti da Alps Blockchain.

In merito ai nuovi progressi di Alps Blockchain, Francesca Failoni, CFO di Alps Blockchain, ha dichiarato quanto segue:

“L’accordo con Bitmain consolida ulteriormente la partnership strategica instaurata con la nostra azienda, aprendo a nuove possibilità di progettualità. Per Alps Blockchain, rappresenta un passo importante lungo il nostro percorso di sviluppo sostenibile e di crescita nell’industria del mining, e ci avvicina sempre di più agli obiettivi prefissati per il 2023. In poco più di quattro anni, Alps Blockchain ha conosciuto una crescita progressiva e ora mira a implementare l’attività puntando al consolidamento del modello di business in Italia, all’internazionalizzazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture. Grazie a questo nuovo ordine, nei prossimi mesi potremo concentrare tutta la nostra attenzione sull’ampliamento delle mining farm nei nostri siti.”

D’altra parte, Xmei Lin, Responsabile delle Vendite di Bitmain, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti che Alps Blockchain abbia aumentato la propria potenza di calcolo grazie all’acquisto delle macchine per il mining di Bitmain. Questo dimostra il nostro impegno nel premiare i nostri partner consolidati e la nostra dedizione nel promuovere relazioni reciprocamente vantaggiose. Attendiamo con interesse l’opportunità di condividere risorse, di definire politiche proficue, e di creare situazioni vincenti con partner come Alps Blockchain. Siamo orgogliosi di fare parte del loro percorso e guardiamo con grande aspettativa a ciò che il futuro ci riserva.”

L’investimento da 40 milioni di Azimut in Alps Blockchain

A marzo, come anticipato, l’asset manager Azimut ha organizzato un club deal per investire in Alps Blockchain. L’investimento di Azimut, che ammonta a 40 milioni di euro, è stato effettuato tramite Azimut Enterprises S.r.l e Azimut Direct Investment Alps Blockchain SCSp, un veicolo lussemburghese che ha consentito a circa 600 clienti in Italia di partecipare all’operazione.

Questo investimento ha previsto l’acquisizione del 45% delle azioni di Alps Blockchain e un prestito convertibile. Come anche Azimut ha spiegato, Alps Blockchain è un’azienda con sede in Trentino specializzata nella ricerca e nello sviluppo nel campo del mining.

Il suo obiettivo, infatti, è produrre potenza di calcolo per la blockchain attraverso la creazione e la gestione di data center all’avanguardia che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

Finora, Alps Blockchain ha completato la costruzione di più di 20 data center, che ospitano complessivamente circa 3.950 miner, hardware dedicato all’attività di mining.

Oltre ai data center situati all’interno delle centrali idroelettriche italiane e gestiti come fornitori di servizi, l’azienda gestisce anche direttamente altri data center localizzati all’estero.