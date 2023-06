SPONSORED POST*

Con molti progetti di criptovalute che stanno prendendo di mira il pigro settore del gioco d’azzardo, la concorrenza si sta scaldando. Una piattaforma che sta emergendo come un potente rivale di Lucky Block, un operatore affermato nel settore, è Chancer.

Questo progetto rivoluzionario promette di democratizzare il gioco d’azzardo grazie al suo modello di scommesse innovativo e alla sua visione incentrata sull’utente.

Continua a leggere per scoprire in che modo Chancer sta ridefinendo le scommesse online e perché potrebbe presto lasciare indietro piattaforme come Lucky Block.

Lucky Block: una scommessa rischiosa

Il mondo del gioco d’azzardo online è stato reimmaginato attraverso la lente delle criptovalute, e Lucky Block ne è un esempio notevole. Lanciata all’inizio del 2022, Lucky Block è una piattaforma che ha cercato di ridisegnare il processo tradizionale delle lotterie. La piattaforma ha fatto passi da gigante, accumulando oltre 40.000 giocatori attivi e lanciando diversi jackpot basati su NFT.

Sebbene la sua ambizione di risolvere i problemi più importanti che affliggono i sistemi di lotteria tradizionali, come i problemi di sicurezza, di liquidità e i ritardi nei pagamenti, sia lodevole, i critici sostengono che la piattaforma abbia ancora molta strada da fare.

Infatti, nonostante l’entusiasmo iniziale che ha visto Lucky Block raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari nelle prime settimane, la performance del suo token non è riuscita a mantenere lo stesso slancio, crollando di oltre -98% dal suo massimo storico al prezzo odierno.

Inoltre, alcuni investitori hanno espresso preoccupazioni sulla redditività a lungo termine della piattaforma e sulla sostenibilità del suo modello basato sulle lotterie. Questo sembra particolarmente vero con la nascita di piattaforme innovative come Chancer.

Previsione del prezzo di Lucky Block

Attualmente, il token nativo di Lucky Block, LBLOCK, è scambiato a $0,0001017 , una cifra ben al di sotto del suo picco di $0,00906. Sebbene alcuni investitori speranzosi prevedano una ripresa, la costante tendenza al ribasso del prezzo di LBLOCK suggerisce il contrario.

Sembra che, nonostante le promesse iniziali della piattaforma, l’entusiasmo del mercato si sia affievolito. A meno che Lucky Block non riesca ad invertire seriamente la rotta, è molto probabile che il prezzo di LBLOCK possa continuare a scendere. Mentre i potenziali investitori valutano le loro opzioni, sta diventando sempre più chiaro che Chancer può rappresentare un’opportunità molto più promettente.

Chancer: Un nuovo paradigma per le scommesse

All’estremo opposto, un nuovo concorrente sta facendo faville: Chancer, una piattaforma unica e decentralizzata che promette un approccio democratizzato alle scommesse online. Ideata dai fratelli Adam e Paul Kelbie, Chancer mira a cambiare il paradigma, trasferendo il potere dai bookmaker tradizionali agli utenti.

A differenza di Lucky Block, il fascino di Chancer risiede nella sua versatilità e non si limita al solo gioco d’azzardo in stile lotteria. Si tratta infatti di una piattaforma globale, divertente e social in cui gli utenti possono creare scommesse personalizzate su qualsiasi evento, dalla previsione del prossimo presidente degli Stati Uniti a chi la spunterà durante una serata di trivia a tema cinema tra amici.

La promessa di Chancer è sostenuta da un trio di caratteristiche di spicco. In primo luogo, facilita i mercati peer-to-peer (P2P), consentendo agli utenti di creare i propri scenari di scommessa, stabilendo le quote e fornendo una fonte di risoluzione equa.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel settore delle scommesse, che elimina il banco dall’equazione e produce un’esperienza di scommessa più interattiva e personale.

In secondo luogo, Chancer sfrutta la Binance Smart Chain (BSC) per offrire agli utenti transazioni veloci e trasparenti, il tutto a un costo minimo.

L’utilizzo della BSC consente anche il programma Share2Earn, in cui i market maker possono creare e promuovere mercati di scommesse in cambio di ulteriori token CHANCER. Chancer integra tecnologie all’avanguardia, come il software di live streaming WebRTC di Google, per rendere la condivisione di questi eventi il più semplice possibile.

Infine, la piattaforma dà potere alla sua community concedendole diritti di governance e di guidarne lo sviluppo. I membri della community possono infatti partecipare attivamente al processo decisionale votando le proposte, che comprendono un’ampia gamma di argomenti come la creazione di nuove partnership, l’introduzione di funzioni innovative e la determinazione degli enti di beneficenza che dovrebbero beneficiare delle iniziative filantropiche di Chancer.

L’approccio innovativo di Chancer e la sua etica incentrata sull’utente sono in grado di promuovere una community di scommettitori vivace e diversificata, rendendola un’alternativa interessante a piattaforme più limitate come Lucky Block. Le sue caratteristiche entusiasmanti e l’ambiziosa tabella di marcia che si estende fino al 2024 dimostrano chiaramente che Chancer è un potenziale game-changer per il settore delle scommesse online.

Previsione del prezzo del Chancer

Nonostante il presale di Chancer sia iniziato da appena 2 settimane, ha già raccolto oltre $364k di investimenti. Al momento vale $0.01 e si trova nella fase 1 del suo presale, ma molti esperti del settore prevedono prezzi molto più alti dopo il presale.

Il rilascio della piattaforma beta nel terzo trimestre del 2023 potrebbe suscitare ulteriore interesse, mentre funzioni come le scommesse e il market making, che saranno lanciate nel quarto trimestre del 2023, potrebbero far salire il livello di interesse per Chancer.

Il lancio della mainnet nel primo trimestre del 2024 potrebbe essere il più grande catalizzatore di tutti, con il prezzo di prevendita di Chancer che probabilmente sarà sminuito dal suo valore in quel periodo.

Considerando questi sviluppi e il crescente interesse per il presale di Chancer, sembra plausibile una previsione di prezzo di $0,60 entro il prossimo anno. Il token Chancer ha un futuro estremamente brillante e potrebbe offrire rendimenti significativi ai primi investitori.

In conclusione

In sintesi, l’approccio visionario e la roadmap convincente di Chancer la posizionano come un potenziale gioiello in cui investire. In vista dell’imminente lancio completo, gli appassionati di criptovalute e i giocatori d’azzardo attendono con ansia la possibilità di diventare investitori anticipati, un’opportunità unica che potrebbe non ripresentarsi mai più.

Il potenziale è enorme e l’interesse sta crescendo. Non perdere l’occasione, muoviti oggi stesso e unisciti alla rivoluzione Chancer.

