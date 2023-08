Verrà presentato a settembre il nuovo centro studi che con una forte anima da Think Tank condurrà in parte attività di ricerca policy-oriented per l’elaborazione di scenari, proposte ed ipotesi di linee di intervento da sottoporre al regolatore e agli stakeholder. Queste forniranno elementi per l’adozione di scelte strategiche e nuovi fattori per l’avvio di indagini scientifiche e sociali di interesse globale.

Tutti i report e i paper, frutto degli studi e delle ricerche di AURORA, verranno notarizzati su Blockchain grazie al servizio bernstein.io, azienda operante a Strasburgo in Francia e partner del Centro Studi. La missione di Bernstein è proprio quella di proteggere la paternità delle opere, offrendo a innovatori e creativi la tranquillità di sapere che i loro diritti sono facili da rivendicare e difendere e che le loro invenzioni sono conservate in modo sicuro.

AURORA sarà guidato da Caterina Ferrara, Direttore Scientifico del Centro Studi, nota professionista del settore Blockchain ed AI ed esperta in salute digitale.

Il Direttore Ferrara, con un passato di ricercatore scientifico, governerà il Think Tank per dare voce a nuove teorie circa: la comunicazione brain-to-brain, le patologie neurodegenerative e neurologiche, l’inclusione e la risoluzione dei conflitti, la capacità di innovare la Scienza e diventare imprenditori scienziato.

Il Think Tank AURORA vanta nel suo advisory board nomi importanti come quello degli italiani Alessandra Spada, co-founder e CTO di Catchy e membro del board del LUISS Data Lab, e Nicola Cucari, esperto di start-up, innovazione e impresa e professore presso l’Università La Sapienza. Tra i ricercatori del Centro Studi sono invece da annoverare i nomi dell’avvocato Laura Cappello e di Virginia Mijes Martin che investigheranno rispettivamente i temi estremamente sfidanti e recenti della bioetica, neuroetica e algoretica e il tema della diversità.

I tre pilastri su cui si fonda AURORA sono campi di cruciale importanza nella nostra società in rapida evoluzione, e l’obiettivo è quello di creare un dialogo costruttivo e una condivisione di conoscenze tra i partecipanti e i cittadini.

Le neuroscienze stanno aprendo nuovi orizzonti nel comprendere il funzionamento del cervello umano e i meccanismi alla base di una potenziale comunicazione brain-to-brain. L’obiettivo è quello di esplorare come le scoperte neuroscientifiche possano essere applicate per affrontare sfide come le malattie neurodegenerative e neurologiche per migliorare la qualità della vita delle persone.

La diversità è proprio un fattore chiave nel progresso scientifico e tecnologico. E’ fondamentale garantire che le innovazioni siano sviluppate tenendo conto delle diverse prospettive, esperienze e competenze. Il Think Tank si focalizzerà su come promuovere l’inclusione e la diversità nel campo delle scienze e della tecnologia, incoraggiando un ambiente collaborativo che possa generare soluzioni innovative e sostenibili.

L’innovazione scientifica è, invece, il motore del progresso e dell’avanzamento della società. Nel Think Tank, verranno esplorate le ultime tendenze e pratiche nell’innovazione scientifica, con particolare attenzione all’imprenditorialità. Verranno presentate storie di successo di imprenditori scientifici che hanno tradotto le loro scoperte in soluzioni commerciali e impatti positivi nella società. Sarà un’opportunità unica per imparare dagli esperti del settore e per creare una rete di connessioni che favoriscano la collaborazione futura.

Il Think Tank rappresenta un’occasione straordinaria per connettersi con i principali attori e migliori pensatori a livello internazionale. Senza dubbi, i valori chiave di AURORA sono curiosità, integrità, e inclusione.