Bitcoin valuta legale anche in Brasile

Bitcoin potrebbe presto diventare valuta legale anche in Brasile. Il Parlamento locale è pronto a votare una legge in tal senso.

La proposta per rendere Bitcoin valuta legale in Brasile

A spiegre questa proposta a Yahoo Finance è il deputato che l’ha proposta, Aureo Ribiero.

A Yahoo Finance il deputato brasiliano ha spiegato che era necessario regolamentare questo settore, sfruttandone anche le opportunità. Queste le sue parole:

“Vogliamo separare il grano dalla pula, creare regolamenti in modo da poter commerciare, sapere dove stai comprando e sapere con chi stai trattando. Con questo bene si potrà comprare una casa, una macchina, andare da McDonald’s per comprare un hamburger – sarà una moneta nel paese come è successo in altri paesi”.

Il punto è che in Brasile Bitcoin è già molto conosciuto e utilizzato. Lo scopo del disegno di legge è renderlo un pagamento legale a tutti gli effetti.

Il percorso della legge

Il percorso della legge non è ancora terminato. La proposta di legge 2303/15 è stata approvata in Commissione e ora passerà al voto della Camera. Se sarà approvata anche alla Camera, passerà al Senato. Poi sarà effettiva. Insomma, il tempo non è breve e il destino non è certo, ma l’approvazione da parte della commissione competente lascia ben sperare.

Il caso El Salvador

Il Brasile potrebbe essere territorio per un altro esperimento di Bitcoin come valuta legale, un po’ come sta accadendo in El Salvador. Tuttavia c’è una grande differenza: El Salvador ha poco più di 6 milioni di abitanti e non aveva una sua valuta legale. Il Brasile, al contrario, è tra le 10 più grandi economie del mondo.

I simpatizzanti di Bitcoin sperano che la legge arrivi al traguardo e diventi effettiva. Sarà interessante vedere come l’economia di un paese da più di 200 milioni di abitanti potrà accogliere BTC.

Certamente il Brasile non è impreparato a Bitcoin. Da tempo la nazione convive con un’espansione silenziosa di BTC come dimostrano gli alti volumi di trading. È singolare anche il fatto che la legislazione brasiliana sia riuscita laddove gli USA faticano: come per gli ETF su Bitcoin, che a Rio De Janeiro sono già una realtà. E non è un caso che un colosso come Visa voglia espandere i suoi servizi crypto proprio in Brasile.

In definitiva, se la legge fosse approvata, troverebbe già terreno fertile.