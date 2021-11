Il miglior gol di Ciro Immobile scelto su Binance

Ascolta qui download

I tifosi della Lazio hanno votato sulla piattaforma Binance Fan Token il miglior gol del loro bomber, Ciro Immobile.

La votazione si è tenuta lo scorso 20 novembre, proprio mentre la Lazio era impegnata allo stadio Olimpico di Roma contro la Juventus (partita che si è conclusa con la vittoria degli avversario per 0-2).

Il miglior gol di Ciro Immoblile scelto su Binance

Ciro Immobile grazie al gol n. 160 segnato al Marsiglia lo scorso 4 novembre, è diventato il miglior marcatore della Lazio. L’attaccante ha superato il precedente record di Silvio Piola, altra leggenda del calcio italiano.

Per celebrare questo traguardo, i fan hanno potuto sperimentare la potenza di Binance e un nuovo rapporto con la squadra, votando, appunto, il miglior gol di Immobile. È stato lo stesso attaccante a scegliere sei dei suoi centri migliori, elencati sulla piattaforma.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior gol con 237 voti, è stato il gol messo a segno contro il Napoli, in cui Immobile ha dribblato due avversari, tirando e beffando il portiere.

Ciro Immobile è stato premiato direttamente sul campo da Lorenzo Capone, marketing manager di Binance Italia.

I tifosi della Lazio su Binance

In totale hanno votato più di 800 persone. Per votare era necessario essere iscritti a Binance e detenere il Lazio Fan Token. Ovviamente non è la sola attività che possono fare i tifosi della Lazio sulla piattaforma. Basti pensare che tempo fa sono state distribuite 15.000 mistery box in 8 ore.

Altre sessioni di voto hanno coinvolto i tifosi scegliendo il design della maglia della squadra e la canzone da mettere allo stadio durante il riscaldamento.

Va detto che Binance è diventato main sponsor ufficiale della Lazio, ma non è questo il solo coinvolgimento di fan token nel mondo del calcio italiano. Ad esempio la Juventus con Chiliz aveva messo a disposizione un fan token con cui i tifosi sono potuti intervenire di volta in volta nella vita della squadra.

Un nuovo modo di vivere lo sport

Con questo modo Binance sta riplasmando il modo di vivere lo sport. Ha detto a tal proposito Lorenzo Capone:

“La blockchain sta rimodellando il modo in cui operano molti settori diversi. E Binance Fan Token ne è la prova, rimodellando il modo in cui qualsiasi tipo di attività, non solo legata al calcio, interagisce con la propria community. Vince ogni singolo attore dell’equazione: da una parte gli utenti sono drammaticamente più coinvolti e più vicini alle loro leggende, dall’altra le aziende trovano flussi di entrate alternativi e tagliano le distanze con i fan. Personalmente, aver avuto l’opportunità di consegnare il premio a una leggenda italiana, è stato un sogno che si è avverato. Binance non vede l’ora di lavorare con la Lazio su campagne e attività simili in futuro che metteranno alla prova le modalità esistenti di attivazione degli utenti ed estenderanno il potenziale di ciò che le squadre possono fare per connettersi con i tifosi tra eventi chiave e in vista delle prossime partite”.

Per i tifosi insomma è finita l’epoca in cui potevano limitarsi a guardare le partite e basta. Inizia una fase in cui sono loro stessi protagonisti della vita della squadra.