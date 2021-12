El Salvador: l’energia del vulcano per fare mining è troppo costosa

Ricardo Navarro, un ecologista esperto di energia rinnovabile di El Salvador, in un’intervista al giornale inglese the Telegraph, ha criticato la proposta avanzata dal governo di El Salvador di utilizzare l’energia dai vulcani per il mining di Bitcoin, definendola antieconomica.

Navarro, che guida il Centro di tecnologia appropriata di El Salvador, ha affermato al giornale britannico Navarro:

Allo stesso tempo ha anche parlato in modo altrettanto critico del successivo progetto del Presidente del Paese Nayib Bukele di creare la prima città bitcoin al mondo, costruita appunto vicino al vulcano per sfruttarne la sua energia geotermica.

Ha detto:

L’ecologista ha poi argomentato le sue parole spiegando semplicemente quali sono i problemi che rendono questa eventualità assai difficile da attuare.

Navarro sostiene che:

Ma a ribadire il concetto espresso dalla ecologista salvadoregno è intervenuta anche dal direttore esecutivo dell’International Geothermal Association con sede in Germania, Marit Brommer che ha espresso altrettanto dubbi sulla proposta del governo di El Salvador.

Questo perché, ha spiegato l’esperta di geotermia tedesca, per prelevare energia geotermica occorre una serie di infrastrutture che il Paese centroamerciano non possiede, e che dovrebbe realizzare ex novo.

Il Presidente di El Salvador Bukele a giugno scorso annunciò via Twitter la proposta che il paese utilizzasse per il mining di bitcoin, attività notoriamente molto energivora, l’energia geotermica dai vulcani presenti in gran numero (25).

Il Presidente diede incarico a La Geo, una società elettrica di proprietà statale, di

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021