Nei giorni scorsi per ben due volte dei singoli piccoli miner sono riusciti a convalidare da soli un blocco incassando la ricompensa da 6,25 BTC.

Attualmente la potenza di calcolo attuale allocata complessivamente in tutto il mondo sul mining di Bitcoin è di poco inferiore ai 200 Ehash/s.

In genere la percentuale di blocchi minati da ogni singolo miner corrisponde alla percentuale che questo detiene dell’hashrate complessivo, quindi un singolo miner per assicurarsi ad esempio il 10% dei blocchi minati deve avere circa 20 Ehash/s.

Visto che per un singolo piccolo miner è impossibile raggiungere tali cifre, solitamente le possibilità sono solo due:

Qualche giorno fa però un singolo miner con solamente 126 Thash/s, ovvero 0,000126 Ehash/s, è riuscito da solo a minare un blocco, incassando il premio da 6,25 BTC.

Lo ha rivelato Con Kolivas, amministratore della pool solo.ckpool.org, linkando la scheda del blocco 718.124 su un explorer che mostra Solo CK come miner del blocco.

Congratulations to a bitcoin miner with only 126TH who solved a solo block on https://t.co/UWgBvLBGsc see: https://t.co/JUMEFaYKfo

— Dr. Con Kolivas (@ckpooldev) January 11, 2022