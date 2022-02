Tre motivi unici per comprare NFT

Ascolta qui download

SPONSORED POST



I token non fungibili, o NFT, sono beni digitali con “impronte” uniche che provano la loro proprietà e autenticità. Come le criptovalute, gli NFT memorizzano i dati su una blockchain e possono provare l’autenticità usando lo storico delle transazioni. A differenza delle criptovalute, ogni NFT è unico e non può essere scambiato con un altro anche se hanno un valore simile. Per questo motivo, gli NFT sono spesso usati per vendere arte digitale e simili oggetti da collezione come beni unici, verificabili e facilmente scambiabili. In questo modo, gli NFT possono anche essere visti come un’evoluzione dei più tradizionali oggetti d’arte da collezione e condividono effettivamente molti dei loro vantaggi. Allo stesso tempo, lo sviluppo ha reso gli NFT più unici che mai, e non c’è momento migliore di oggi per comprare NFT.

Perché comprare NFT

Gli NFT sono investimenti e depositi di valore

Come le opere d’arte, gli NFT possono essere acquistati come investimenti e generalmente ci si aspetta che mantengano il loro valore. L’attuale mercato degli NFT è più grande che mai, con vendite che vanno dai 10 ai 20 milioni di dollari a settimana. Come le opere d’arte tradizionali, i pezzi più rari tendono a raggiungere un prezzo più alto. Collezioni d’arte limitate come Cryptopunks e Cool Cats, che contengono 9.999 pezzi di arte digitale, possono essere vendute da migliaia a milioni di dollari. Pezzi singoli più rari, come The Merge di Pak, possono essere venduti per 91,8 milioni di dollari.

The Fraternity Apes Party è una prossima collezione limitata composta da 3.333 scimmie con due cose in comune: l’amore per gli NFT e la passione per la rabbia. Il valore di ogni pezzo Frat, tuttavia, va oltre i pezzi di arte digitale stessi. Il suo esempio può mostrare come gli NFT possano avere un valore aggiunto che non può essere trovato nei tradizionali oggetti da collezione.

Le NFT rappresentano comunità con interessi specifici

Dietro l’arte digitale, ogni NFT spesso rappresenta una comunità con un obiettivo o un interesse comune. Per esempio, The Honey Bee Club mira a usare gli NFT per aiutare ad aumentare la popolazione mondiale di api da miele in declino. Allo stesso tempo, ci sono anche interessi più generali come Crypto Baristas, i cui acquirenti sono uniti da un amore comune per la caffeina e la compagnia.

La comunità Fraternity Apes Party, invece, è unita dall’amore per la rabbia e la festa. Attraverso questa passione, la Frat ha anche attratto membri di alto livello come celebrità, influencer e imprenditori. Tali personalità includono l’imprenditore seriale Carter Jamison e i prodigi del digital branding Luke, Jordan e Jackson Lintz. Per attrarre tali membri, la Frat offre servizi esclusivi appositamente per i suoi membri, un altro aspetto che si trova comunemente nelle NFT oggi.

Le NFT sono le chiavi per servizi e contenuti esclusivi.

Per costruire la loro comunità e aggiungere ulteriore valore ai loro token, gli NFT spesso chiudono servizi e contenuti esclusivi dietro l’acquisto dei loro NFT. Uno degli esempi più noti è Stoner Cats, che blocca una serie animata esclusiva per adulti ai proprietari di NFT Stoner Cats.

Per Fraternity Apes Party, la comunità sta progettando una serie di feste esclusive più selvagge del mondo per tutto il 2022 per costruire una rete più forte di NFT minters. Allo stesso tempo, una percentuale del ricavato andrà anche ad un ente di beneficenza per la foresta pluviale, mentre i biglietti per eventi esclusivi come concerti e incontri con celebrità saranno anche fatti per aumentare l’adesione.

Il Fraternity Apes Party conia un totale di 3.333 pezzi nel suo primo lancio dell’anno. 333 persone potrebbero partecipare alla prevendita e coniare fino a 3 NFT ciascuno. E naturalmente, il primo drop sarà seguito da una festa in una villa di Miami aperta a tutti i possessori. Tre fortunati partecipanti alla prevendita avranno persino un volo gratuito per Miami solo per l’occasione speciale! Altri benefici includono masterminds privati, un portafoglio comunitario per varie spese, donazioni per aiutare la foresta pluviale, e molto altro.

Nell’attesa, potete seguire il progetto attraverso il loro Instagram @fraternityapesparty o unendovi al loro canale Discord.

*Questo articolo è stato pagato. The Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.