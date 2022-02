YouTube potrebbe avere un suo metaverso

Ascolta qui download

In pochi lo sanno, ma YouTube ha una sezione del suo sito ufficiale dedicata alla Realtà Virtuale (VR), da qui al metaverso il passaggio sembrerebbe essere breve

YouTube VR

Si chiama per l’appunto YouTube VR, e vi si può già accedere dal sottodominio vr.youtube.com.

Attualmente sarebbe disponibile per poter visualizzare i normali video pubblicati sulla piattaforma, ma sembra un po’ poco per immaginare che sia tutto qui.

In particolare sul sito si fa chiaro riferimento a specifici contenuti creati dai creator e specificatamente progettati per essere fruiti in VR.

Gaming digitale

La Realtà Virtuale è diffusa soprattutto all’interno del mondo del gaming digitale, ovvero un settore in cui YouTube ha un ruolo importante già da molti anni.

Anche se ultimamente da questo punto di vista sono sorti alcuni competitor molto agguerriti, la piattaforma video leader al mondo di sicuro non rimarrà ferma a vedere gli altri sorpassarla.

L’ipotesi che ha iniziato a circolare è che la piattaforma potrebbe in un futuro relativamente vicino includere anche una sorta di componente VR, in particolare per rendere più interattivi i suoi contenuti relativi al gaming.

Il metaverso

In realtà non vi sono ancora dettagli chiari su cosa potrebbe essere.

Anche perché uno dei rivali storici di YouTube che per anni ha provato a scalzare dalla leadership per quanto riguarda la fruizione dei video online, da questo punto di vista sta avanzando molto.

Meta

Si tratta di Meta, ex Facebook, il cui nome stesso ormai indica chiaramente su cosa si stia concentrando.

Infatti il celeberrimo co-fondatore Mark Zuckerberg recentemente ha mostrato un prototipo di un sistema di intelligenza artificiale che permette alle persone di costruire porzioni di mondi virtuali con comandi vocali.

Si chiama Builder Bot e può creare scene 3D con effetti sonori e audio di sottofondo.

Se YouTube vuole davvero resistere alla concorrenza di Meta sul terreno dello sviluppo della Realtà Virtuale, e del metaverso, dovrà sicuramente inventarsi qualcosa, perchè a quanto pare la rivale sembra già essere molto avanti in quanto a sviluppo tecnologico.

A ciò va aggiunto che all’interno del metaverso di Meta probabilmente vi sarà anche spazio per criptovalute e token, in particolare stablecoin, rendendo a questo punto quasi inevitabile che anche Google (proprietaria di YouTube) faccia altrettanto.

Resta da capire quanto in là voglia spingersi l’azienda pur di non lasciare alla concorrenza la libertà di prendersi tutti questi spazi attualmente ancora liberi.